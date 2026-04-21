Блогер Уилл Эггертон участвовал в ликвидации последствий потопа в Дагестане

Блогер из Великобритании Уилл Эггертон, получивший широкую известность благодаря своим нестандартным путешествиям по России, был замечен в горах Дагестана. Случайная встреча произошла в Махачкале, куда инфлюенсер прибыл в разгар второй волны паводков. Свидетелем кавказских каникул "сибирского англичанина" стала бортпроводница Юлия из Новосибирска, которая поделилась подробностями общения с иностранным гостем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье

Британский путешественник, запомнившийся аудитории прогулками в шортах по заснеженной Сибири в октябре 2025 года, использовал визит в Дагестан не только для осмотра достопримечательностей, но и для волонтерства. Как отмечает Om1 Новосибирск, Уилл Эггертон активно помогал местным жителям на субботниках и организовал благотворительный сбор для пострадавших от природной стихии. Стюардесса подчеркнула, что в личном общении мужчина оказался медийно открытым, но крайне тактичным и даже робким человеком, сохранившим теплые воспоминания о столице Сибири.

По словам Юлии, в личной переписке блогер признался в любви к новосибирскому Гастрокорту и выразил желание вновь посетить город, который он называет своей второй родиной. Эггертон, чьи ролики о чистоте метрополитена и красоте театра "Глобус" набрали миллионы просмотров, продолжает исследовать страну, несмотря на суровый климат и логистические сложности.

"Интерес иностранных блогеров к неочевидным маршрутам, таким как Дагестан или Сибирь, подчеркивает глобальный тренд на аутентичность и экологический туризм. Сейчас Урал предлагает уникальные альтернативы привычному отдыху, и подобные медийные кейсы только подогревают спрос на внутренние направления", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Эггертон, проживший в России в общей сложности около трех месяцев, планирует продолжать свой проект по деконструкции стереотипов о жизни в СНГ. В разговоре с Юлией он в шутку интересовался своим внешним видом после горной пробежки и демонстрировал грамотное владение русским языком.

