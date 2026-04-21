Блогер из Великобритании Уилл Эггертон, получивший широкую известность благодаря своим нестандартным путешествиям по России, был замечен в горах Дагестана. Случайная встреча произошла в Махачкале, куда инфлюенсер прибыл в разгар второй волны паводков. Свидетелем кавказских каникул "сибирского англичанина" стала бортпроводница Юлия из Новосибирска, которая поделилась подробностями общения с иностранным гостем.

Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Британский путешественник, запомнившийся аудитории прогулками в шортах по заснеженной Сибири в октябре 2025 года, использовал визит в Дагестан не только для осмотра достопримечательностей, но и для волонтерства. Как отмечает Om1 Новосибирск, Уилл Эггертон активно помогал местным жителям на субботниках и организовал благотворительный сбор для пострадавших от природной стихии. Стюардесса подчеркнула, что в личном общении мужчина оказался медийно открытым, но крайне тактичным и даже робким человеком, сохранившим теплые воспоминания о столице Сибири.

По словам Юлии, в личной переписке блогер признался в любви к новосибирскому Гастрокорту и выразил желание вновь посетить город, который он называет своей второй родиной. Эггертон, чьи ролики о чистоте метрополитена и красоте театра "Глобус" набрали миллионы просмотров, продолжает исследовать страну, несмотря на суровый климат и логистические сложности.

"Интерес иностранных блогеров к неочевидным маршрутам, таким как Дагестан или Сибирь, подчеркивает глобальный тренд на аутентичность и экологический туризм. Сейчас Урал предлагает уникальные альтернативы привычному отдыху, и подобные медийные кейсы только подогревают спрос на внутренние направления", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Эггертон, проживший в России в общей сложности около трех месяцев, планирует продолжать свой проект по деконструкции стереотипов о жизни в СНГ. В разговоре с Юлией он в шутку интересовался своим внешним видом после горной пробежки и демонстрировал грамотное владение русским языком.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях Уилла Эггертона

Чем знаменит британский блогер Уилл Эггертон в Сибири?

Он стал виральным персонажем после того, как в октябре 2025 года гулял по заснеженному Новосибирску в шортах и восхищался чистотой местного метро.

Что блогер делал в Дагестане во время паводков?

Уилл участвовал в восстановительных работах, присоединился к субботнику и открыл сбор средств для помощи жителям, пострадавшим от наводнения.

Собирается ли англичанин возвращаться в Новосибирск?

Да, в беседах с местными жителями он неоднократно называл город своей второй родиной и планирует очередной визит в ближайшее время.

Как блогер оценивает российскую инфраструктуру?

Эггертон выделяет чистоту общественных пространств, современность ледовой арены "Сибирь" и уникальность архитектурных памятников, таких как водонапорная башня.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.