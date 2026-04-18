Биометрия важнее времени: как запуск EES парализовал крупнейшие авиахабы ЕС

Европа захлопнула "цифровой капкан" перед носом миллионов туристов. 10 апреля 2026 года в аэропортах 15 стран ЕС официально стартовал хаос под аббревиатурой EES (Entry/Exit System). Вместо обещанных секунд на погранконтроле — трехчасовые очереди, слезы опоздавших на рейсы и обмороки от духоты. Старый Свет решил оцифровать каждого гостя, но серверы и нервы не выдержали натиска. Добро пожаловать в новую реальность, где ваш биометрический профиль важнее вашего времени.

Системный паралич: почему аэропорты встали

Первые дни работы системы превратили европейские хабы в декорации к фильмам-катастрофам. В Милане, Брюсселе и Мадриде пассажиры упирались в бесконечные "хвосты" перед кабинками. Вместо привычного стука штампа теперь — сканирование отпечатков и сетчатки. Процедура, которая в теории должна занимать 70 секунд, на практике растягивается до пяти минут на человека. Директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец уже признал ситуацию критической: летом, когда хлынет основной поток отпускников, система может просто рухнуть.

"Ситуация в региональных аэропортах и крупных хабах станет попросту неуправляемой в пиковые месяцы. Мы видим трехчасовые очереди там, где раньше люди проходили за 20 минут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Особо жестко запуск EES ударил по британцам и гражданам "третьих стран", к которым относятся и россияне. В миланском Линате случился дипломатический и логистический коллапс: на рейс Easyjet в Манчестер успели всего 34 человека из 156. Остальные остались смотреть на закрытый гейт, потеряв тысячи евро на новых билетах и отелях. IT-инфраструктура Европы оказалась не готова к синхронному сбору биометрии миллионов людей.

Механика EES: цифра вместо штампа

EES — это глобальная база данных для 29 стран Шенгена. Больше никаких чернильных отметок в паспорте. Система фиксирует ваше лицо, отпечатки пальцев и точное время пересечения границы. Это должно исключить фальсификации и вычислять "оверстейеров" — тех, кто нарушает правило 90/180 дней. Пройти регистрацию можно у офицера, в киоске самообслуживания или через приложение Travel to Europe. Но есть нюанс: при первом въезде личное присутствие и фиксация биометрии обязательны.

Параметр контроля Новая система EES Тип идентификации Биометрия (лицо + пальцы) Контроль сроков Автоматический расчет правила 90/180 Среднее время ожидания От 40 минут до 3 часов в пик

Для россиян правила усложняются внутренними запретами ЕС. Десять стран, включая Германию, Польшу и Чехию, уже не признают небиометрические пятилетние загранпаспорта РФ. С таким документом система EES может просто не пропустить пассажира, так как чип в паспорте — ключевой элемент автоматизированной цепочки. С 1 июня к этому списку добавится Финляндия, сужая окно возможностей для наземного транзита.

"Это не просто технический сбой, это изменение философии границы. Туристам теперь нужно закладывать минимум 4-5 часов на стыковку в европейских аэропортах. Старые тайминги больше не работают", — отметил туроператор Максим Ланин.

Гнев лоукостеров и цена ошибки

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал внедрение системы "абсолютным бардаком". По его словам, авиакомпании несут колоссальные убытки из-за задержек вылетов. Пассажиры, застрявшие в очередях, требуют компенсаций, хотя юридически аэропорты и перевозчики сваливают вину на Еврокомиссию. Та, в свою очередь, рапортует о 52 миллионах успешно зарегистрированных пользователей, называя заторы "локальными техническими сложностями".

"Безопасность полетов начинается на земле, но когда в терминалах начинаются давки и паника из-за очередей, это создает дополнительные риски для всех служб. Пассажиры приходят на борт уже в состоянии стресса", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

На фоне этого цифрового передела российским путешественникам стоит быть дважды бдительными. Пока Европа настраивает алгоритмы, риск опоздать на рейс из-за зависшего сканера отпечатков — суровая реальность. Рекомендуется иметь при себе распечатки всех броней и запастись терпением. Глянцевое путешествие в Париж или Рим теперь начинается с изнурительного стояния в бетонных лабиринтах терминалов.

Ответы на популярные вопросы о системе EES

Нужен ли обязательно биометрический паспорт для въезда в Шенген?

Формально — нет, но владельцы небиометрических паспортов обязаны проходить регистрацию только через офицера, что в два раза дольше. Кроме того, многие страны ЕС (Германия, Польша и др.) уже запретили въезд по пятилетним паспортам РФ.

Сколько времени теперь закладывать на паспортный контроль?

В крупных хабах (Париж, Франкфурт, Милан) эксперты советуют закладывать не менее 3-4 часов на прохождение всех процедур, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Можно ли заранее зарегистрироваться в системе?

Есть приложение Travel to Europe, в которое можно внести данные, но финальная сверка биометрии (фото и пальцы) всё равно происходит на границе при первом въезде после запуска системы.

Читайте также