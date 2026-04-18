Дорогое наследие: уникальные иконы и макеты для танатопластики представили в Новосибирске

В новосибирском Экспоцентре стартовало ключевое событие похоронной индустрии — выставка "Сибирь-Ритуал", объединившая ведущих игроков рынка из России и зарубежных стран. Организованная сообществом "Некрополь", площадка стала местом концентрации передовых технологий: от инновационных методов обработки камня для производства памятников до эксклюзивных дизайнерских решений в атрибутике. Для предпринимателей мероприятие открывает возможности для расширения географии бизнеса, поиска надежных поставщиков и обмена практическим опытом в сфере ритуальных услуг.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новосибирск

Экспозиция удивляет посетителей разнообразием форм — от высокотехнологичных катафалков на базе Mercedes до аутентичных предметов старины. Как сообщает Om1 Новосибирск, особое внимание приковывают погребальные урны, декорированные стразами или репродукциями картин Ван Гога и Айвазовского. Ассортимент формируется исходя из специфических запросов: "На каждый декор существует свой покупатель. Вот эти все урны, которые у нас представлены здесь, сделаны по заказу. Менеджеры, которые общаются с клиентами, передают нам их пожелания, и мы корректируем ассортимент. Были клиенты, которые спрашивали урны со стразами. Например, для молодых девушек. Или рисунки, связанные с профессиональной деятельностью. Например, для моряков с якорями, с кораблями, с морем. Пейзажи типа Айвазовского даже бывают тоже". Спикер также добавила, что изделия выполняются из бетона, стилизованного под камень, металла или дерева.

"Ритуальная культура в разных регионах может сильно отличаться, и подобные выставки помогают людям спокойнее воспринимать неизбежные аспекты жизни через эстетику и традиции", -- подчеркнула в беседе с Pravda. Ru туроператор Ланин Максим.

Среди других экспонатов выделяются анатомические фигуры для танатопластики, стоимость которых может достигать 375 тысяч рублей, и уникальные иконы с рельефной резьбой. Иконописица Лариса Иванова представила работы, самая дорогая из которых оценена в миллион рублей. Исторический блок выставки представлен массивными гробами XVIII века, выдолбленными из цельного дерева. Экскурсовод Ирина Шевелева пояснила, что такие изделия использовались в России повсеместно до указа Петра I от 1725 года, когда в целях экономии леса был осуществлен переход на дощатые конструкции. Интерес к деталям можно сравнить с тем, как туристы изучают традиции русской деревни, погружаясь в пласты национальной истории и культуры.

Ответы на популярные вопросы о выставке "Сибирь-Ритуал"

Что представляет собой выставка "Сибирь-Ритуал"?

Это крупнейшее отраслевое событие в Сибири, где демонстрируются новинки похоронного дела, оборудование для мемориалов и специфическая атрибутика.

Какие необычные урны можно увидеть в экспозиции?

Посетителям представили изделия, украшенные кристаллами, тематическими рисунками (море, якоря) и репродукциями шедевров мировой живописи.

Сколько стоят анатомические модели для обучения мастеров?

Цена на детализированные макеты человека с полным внутренним и внешним сходством начинается примерно от 375 тысяч рублей.

Правда ли, что на выставке есть гробы времен Петра I?

В Экспоцентре выставлены реплики и образцы традиционных "долбленых" гробов XVIII века, которые были запрещены в 1725 году из-за указа об экономии древесины.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
