Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России

Туризм

В России фиксируется резкий всплеск интереса к "сонному туризму": за последние несколько лет спрос на поездки ради качественного отдыха и восстановления сил увеличился на 30-40%. Наиболее востребованными локациями для глубокой перезагрузки стали Горный Алтай и курорты Кавказских Минеральных Вод. Жители мегаполисов и представители топ-менеджмента все чаще выбирают короткие туры на 2-4 дня, приоритетом в которых является не осмотр достопримечательностей, а возможность тотально выспаться и минимизировать уровень стресса в условиях природной тишины.

Алтай привлекает путешественников эффектом мгновенного дистанцирования от городской суеты благодаря масштабным ландшафтам и визуальному спокойствию, тогда как Ессентуки предлагают системное оздоровление. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на эксперта гостиничного бизнеса Андрея Шемякина, в таких поездках решающее значение имеют медицинская база, режим и водные процедуры. При планировании подобного отдыха важно учитывать не только логистику, но и финансовые аспекты, чтобы избежать опасной ошибки при бронировании билетов, способной увеличить бюджет поездки.

Помимо федеральных центров притяжения, популярность набирают и региональные загородные отели в Суздале, Тамбове и Курортном районе Санкт-Петербурга. Шемякин пояснил, что современный гость нуждается в "незаметной" инфраструктуре: высоком качестве текстиля в номерах, доступе к термальным зонам и грамотном разделении потоков туристов. Важно, чтобы сервис не перегружал лишними активностями, а создавал пространство для личного темпа. К слову, для тех, кто ищет уединения, интересным вариантом может стать русская деревня, предлагающая уникальный опыт замедления времени.

"Тренд на сонный туризм подтверждает глобальный запрос на ментальное здоровье, когда люди готовы платить не за экзотику, а за тишину и ортопедический матрас", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о сонном туризме

Что такое сонный туризм?

Это вид путешествий, где основной целью поездки является качественное улучшение сна, избавление от бессонницы и восстановление нервной системы в максимально комфортных условиях.

Какие направления в России самые популярные для такого отдыха?

Лидерами считаются Алтай за счет своей экологии и Кавказские Минеральные Воды (особенно Ессентуки), где сон сочетается с бальнеологическим лечением.

На какой срок обычно едут в "сонные туры"?

Наиболее востребован формат "перезагрузки" на выходные или праздничные дни — от 2 до 4 суток, что позволяет быстро восстановить ресурс без длительного отпуска.

Что должно быть в отеле для сонного туризма?

Главные требования — полная звукоизоляция, качественное постельное белье, система blackout на окнах, возможность выбора подушек и наличие спа-зоны.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
