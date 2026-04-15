В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье

Туризм

В Краснодарском крае активно развивают инфраструктуру Азовского побережья, предлагая туристам полноценную альтернативу переполненным черноморским курортам. В Темрюкском районе к предстоящему сезону планируют подготовить 40 пляжных территорий, где уже стартовали работы по благоустройству. Специалисты приводят в порядок береговую линию, обновляют системы безопасности и создают условия для максимально комфортного пребывания гостей у воды.

Азовское море
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use


На фоне масштабного расширения сети на Азове, Черное море подготавливается к приему отдыхающих поэтапно: часть пляжей откроется только после строгих проверок. Особое внимание уделяется семи участкам побережья, которые начнут работу лишь после подтверждения их полной безопасности профильными службами.

Эксперты оценивают готовность спасательных постов, санитарное состояние воды и наличие необходимых эпидемиологических заключений, что позволяет исключить любые риски для здоровья туристов.

Развитие Азовского направления обусловлено его уникальными природными характеристиками: малая глубина способствует быстрому прогреву воды, а пологий вход и ракушечные пляжи идеально подходят для семей с детьми. Как отмечает издание kubanpress.ru, десять локаций в Темрюкском районе будут оформлены в едином архитектурном стиле для создания визуального порядка.

Кроме того, на побережье активно внедряется инклюзивная среда: устанавливаются пандусы, деревянные настилы и специализированные кабинки для переодевания, что делает Азовское море доступным для маломобильных путешественников.

"Интерес к Азовскому побережью растет благодаря более демократичным ценам и возможности избежать экстремальных туристических толп, характерных для Сочи или Анапы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Азовского моря

Когда на Азовском море начинается купальный сезон?

Благодаря небольшой глубине Азовское море прогревается значительно быстрее Черного, поэтому комфортная температура воды для купания часто устанавливается уже в конце мая или первых числах июня.

В чем главные преимущества Азовских пляжей перед Черноморскими?

Ключевыми плюсами считаются мягкий песок с примесью ракушечника вместо гальки, пологий безопасный вход в воду и более низкая стоимость размещения в частном секторе и кемпингах.

Правда ли, что вода в Азовском море более мутная?

Да, из-за илистого дна и содержания целебных глиняных взвесей вода здесь имеет повышенную мутность и пониженную соленость, что отличает ее от прозрачной соленой воды Черного моря.

Будет ли на новых пляжах Темрюкского района доступная среда?

Да, в рамках новой программы благоустройства часть территорий оборудуют пандусами для спуска в воду, специальными шезлонгами и настилами для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
