Юрист Александр Бенхин: массовая блокировка выезда россиян может быть преувеличена

Прогнозы о массовой блокировке выезда россиян за рубеж могут не соответствовать действительности, несмотря на пугающую статистику в 10 миллионов потенциальных невыездных к концу года.

Юрист Александр Бенхин пояснил, что резкий рост показателей на 18% часто отражает не реальное количество людей с долгами, а совокупный объем исполнительных производств в системе ФССП. Поскольку на одного неплательщика может приходиться сразу несколько взысканий, фактическое число граждан, затронутых ограничениями, оказывается существенно ниже медийных оценок.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, эксперт призывает не сгущать краски, так как автоматизация процессов позволяет снимать запреты практически мгновенно после закрытия задолженности.

Тем не менее, правовые механизмы работают бескомпромиссно: если обеспечительная мера уже вынесена, пересечь границу не удастся даже ради краткосрочной поездки. Стоит помнить, что планировать отдых летом 2026 года лучше только после тщательной проверки своего статуса в базе данных приставов.

Бенхин акцентировал внимание на том, что цифровая гигиена и своевременные платежи — единственный способ гарантировать себе свободу передвижения.

"По-моему, они чуть-чуть сгущают краски. Откуда такая статистика, я не знаю. На одного какого-нибудь злостного неплательщика может быть двенадцать исполнительных производств", — отметил Бенхин.

Важно понимать, что запрет на выезд не делает исключений для отпускников или тех, кто отправляется по делам всего на один день, если решение официально вступило в силу.

"Многие сталкиваются с проблемами прямо на паспортном контроле, когда билеты уже куплены, а чемодан собран. Чтобы избежать финансового краха из-за сорванного тура, проверяйте долги минимум за две недели до вылета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о запрете на выезд

При какой сумме долга накладывают запрет на выезд?

Обычно ограничение устанавливается при задолженности свыше 30 тысяч рублей, однако для долгов по алиментам или возмещению вреда здоровью порог снижен до 10 тысяч рублей.

Как быстро снимают ограничение после оплаты?

Благодаря интеграции информационных систем снятие запрета происходит автоматически в течение нескольких часов или суток после того, как средства поступят на счет ФССП.

Можно ли выехать за границу, если долг оплачен, но в базе он еще висит?

Нет, пограничная служба ориентируется исключительно на данные в своей системе; квитанции об оплате (даже бумажные) не являются основанием для пропуска через границу.

Зависят ли ограничения от цели поездки?

Запрет является абсолютной мерой — он действует одинаково жестко вне зависимости от того, едете вы в отпуск, на лечение или в командировку.

