Летний отдых дорожает на глазах: туристы попадают в новую реальность путешествий

Туризм

Летом 2026 года наиболее востребованными направлениями у российских туристов станут Египет, Турция, страны Юго-Восточной Азии, а также ряд популярных ближних направлений, однако цены на отдых будут выше из-за подорожания топлива и увеличения НДС. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

девушка собирает чемодан
девушка собирает чемодан

Специалист отметила, что на данный момент лидером по спросу остается Египет, несмотря на его близость к нестабильным регионам. Вторую позицию занимает Турция, которая привлекает более мягким климатом в летний период. При этом туристы по-прежнему ориентируются на прямые перелеты, хотя они становятся все менее доступными.

"Сейчас самым востребованным направлением стал Египет, который уже заметно подорожал. На втором месте находится Турция, где летом немного прохладнее, но в Египте в это время можно купаться в море. Несмотря на близость к зонам напряженности, обстановка там остается спокойной и авиасообщение не нарушено. В летний период мы ожидаем дальнейшего роста цен на эти традиционные направления. Туристы, как правило, выбирают прямые рейсы, но они становятся все более дорогими", — пояснила Дехтярь.

Она обратила внимание, что часть туристов продолжает выбирать страны Юго-Восточной Азии для летних поездок, хотя в этот период там начинается сезон дождей. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам с пересадками, которые позволяют оптимизировать расходы и сделать поездку более интересной. Также эксперт отметила рост популярности Грузии, Армении и Азербайджана, которые привлекают туристов отдыхом у моря.

"Российские туристы продолжают ездить в Юго-Восточную Азию — это Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Шри-Ланка, а также острова, которые находятся в океане рядом. Популярностью стали пользоваться остановки в Китае, когда туристы сначала летят туда, проводят там несколько дней, а затем отправляются дальше. Перелеты со стыковками, в том числе через Стамбул, нужно планировать с запасом времени, потому что возможны задержки как при вылете из Москвы, так и в транзитных аэропортах, и это может привести к тому, что пассажир не успеет на следующий рейс", — подчеркнула Дехтярь.

Эксперт также указала на общее удорожание путешествий как за рубеж, так и внутри страны. По ее словам, рост цен связан с увеличением стоимости топлива и налоговой нагрузкой, что напрямую влияет на авиабилеты и размещение. Она добавила, что даже традиционно доступные направления, такие как санатории в Белоруссии, заметно выросли в цене

"Стоимость авиабилетов будет расти из-за подорожания топлива и увеличения топливных сборов. Уже сейчас видно, что даже санатории в Белоруссии, которые раньше отличались доступными ценами, значительно подорожали — двухнедельный отдых на двоих может стоить более 200 тысяч рублей. Внутренний туризм также дорожает, в том числе из-за увеличения НДС и роста затрат отрасли. Например, открыта Анапа, но отдых там тоже обходится недешево, как и в Крыму, поэтому стоит выбирать апартаменты или гостевые дома и обязательно проверять их в реестре классифицированных объектов", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
