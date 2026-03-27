Планы поплыли вместе с берегом: почему озеро в Калининграде останется пыльной зоной до лета 2026
Минимум нагрузки на организм: врачи Калининграда освоили современные способы разрушения онкологии
Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил
Алкоголь, которого не боятся, оказывается самым коварным: все начинается с бокала после работы
Бездомность без картонных коробок: как в Сыктывкаре решают проблему невидимой женской бездомности
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
Иллюзия графика: сроки сдачи домов для жителей аварийного фонда в Архангельске уходят в минус
Армия на пределе: ЦАХАЛ заявляет об истощении и готовится к протестам
Курды устали ждать чуда: их роль на Ближнем Востоке начинают разыгрывать по новым правилам

Майские выходные поменяли приоритеты: москвичи нашли новые точки силы на карте

Жители столицы демонстрируют существенный рост интереса к внутреннему и выездному туризму, увеличив частоту бронирования поездок на майские праздники на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчету, подготовленному экспертами "МегаФона" и сервиса "Яндекс Путешествия", пик потребительской активности зафиксирован в марте: москвичи предпочитают планировать свои туристические маршруты преимущественно в выходные дни, на которые приходится до 40% целевого трафика.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вокзал

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на специалистов, безусловным фаворитом среди авиационных направлений внутри страны стал Калининград. "По данным "Яндекс Путешествий", среди авианаправлений на майские праздники лидирует Калининград — на него приходится 18% всех покупок билетов, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 13,1 тыс. рублей. В городе туристы чаще всего гуляют по Рыбной деревне и острову Канта, а также по набережной Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана. Среди курортов области наибольшей популярностью пользуется Зеленоградск", — подчеркнули аналитики.

Второе место в рейтинге популярности занимает Сочи, аккумулирующий 15% бронирований, при этом средняя стоимость перелета к черноморскому побережью составляет 17,8 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, в тройку наиболее востребованных направлений также входят Минеральные Воды, выступающие для путешественников удобным транспортным узлом для поездок по КавМВ. Кроме того, в топ-10 предпочтений москвичей вошли Казань и Махачкала, а также северная столица, Горно-Алтайск, Владикавказ, Краснодар и Тюмень.

Среди зарубежных стран статус лидера по-прежнему удерживает Турция, на долю которой приходится 18% от всех оформленных билетов. По словам аналитиков, в текущем сезоне существенно возрос интерес к Китаю на фоне упрощения визовых процедур, за которым в списке предпочтений следуют Узбекистан и Беларусь. Последнюю москвичи активно посещают не только с помощью авиасообщения, но и железнодорожным транспортом, выбирая в качестве ключевых точек Минск, Брест, Оршу, Полоцк и Гродно.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Нефть
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Мир. Новости мира
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России? Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Последние материалы
Корабль возвращается домой: Георгий Долмазян представит премьерный спектакль в Театре МОСТ
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
Геополитическая партия с высокими ставками: Эмираты идут на открытый конфликт с Ираном
Яблоки тонут в нежности, а не в тесте: один ингредиент превратит шарлотку в сочный десерт
Стирает морщины, пока вы спите: секретный метод запечатывания влаги, который возвращает лицу 20 лет
Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области
Брачный договор ломает привычные представления о браке — вот в чём дело
Курдский узел затягивается туже: застарелые обиды превращаются в опасный рычаг давления на Тегеран
Священные лозунги оказались ширмой: истинная причина конфликта Ирана и Израиля пугает простотой
Оплатили по QR-коду и лишились денег: как распознать фишинг до того, как попались на удочку
