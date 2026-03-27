Майские выходные поменяли приоритеты: москвичи нашли новые точки силы на карте

Жители столицы демонстрируют существенный рост интереса к внутреннему и выездному туризму, увеличив частоту бронирования поездок на майские праздники на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчету, подготовленному экспертами "МегаФона" и сервиса "Яндекс Путешествия", пик потребительской активности зафиксирован в марте: москвичи предпочитают планировать свои туристические маршруты преимущественно в выходные дни, на которые приходится до 40% целевого трафика.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на специалистов, безусловным фаворитом среди авиационных направлений внутри страны стал Калининград. "По данным "Яндекс Путешествий", среди авианаправлений на майские праздники лидирует Калининград — на него приходится 18% всех покупок билетов, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 13,1 тыс. рублей. В городе туристы чаще всего гуляют по Рыбной деревне и острову Канта, а также по набережной Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана. Среди курортов области наибольшей популярностью пользуется Зеленоградск", — подчеркнули аналитики.

Второе место в рейтинге популярности занимает Сочи, аккумулирующий 15% бронирований, при этом средняя стоимость перелета к черноморскому побережью составляет 17,8 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, в тройку наиболее востребованных направлений также входят Минеральные Воды, выступающие для путешественников удобным транспортным узлом для поездок по КавМВ. Кроме того, в топ-10 предпочтений москвичей вошли Казань и Махачкала, а также северная столица, Горно-Алтайск, Владикавказ, Краснодар и Тюмень.

Среди зарубежных стран статус лидера по-прежнему удерживает Турция, на долю которой приходится 18% от всех оформленных билетов. По словам аналитиков, в текущем сезоне существенно возрос интерес к Китаю на фоне упрощения визовых процедур, за которым в списке предпочтений следуют Узбекистан и Беларусь. Последнюю москвичи активно посещают не только с помощью авиасообщения, но и железнодорожным транспортом, выбирая в качестве ключевых точек Минск, Брест, Оршу, Полоцк и Гродно.