Летние горизонты стали ближе: список направлений из Перми пополнился этими шестью городами

Жители Пермского края в летнем сезоне 2026 года получат возможность воспользоваться расширенной программой прямых авиаперелетов по субсидируемым тарифам. Прямое воздушное сообщение свяжет региональный центр с шестью популярными городами, включая международные и внутрироссийские направления.

Развитие маршрутной сети из Перми

В рамках обновленного расписания планируются рейсы в Абхазию и Белоруссию, что значительно упростит логистику для туристов. Вместе с тем, программа охватывает такие города, как Ярославль, Горно-Алтайск, Когалым и Нижневартовск, предоставляя пассажирам возможность путешествовать без пересадок. Государственная поддержка данных направлений позволяет удерживать стоимость билетов на приемлемом уровне — сообщает properm.ru.

Особенности сезонной навигации

Стоит отметить, что период выполнения полетов варьируется в зависимости от конкретного пункта назначения: если рейсы в Когалым остаются круглогодичными, то перелеты в Сухум заложены в графике только на июль. В свою очередь, законченным фактом является введение новых требований к документам для несовершеннолетних, согласно которым детям до 14 лет при пересечении границы с Абхазией и Беларусью теперь требуется заграничный паспорт.

Развитие авиасообщения способствует росту мобильности населения и укреплению экономических связей между регионами. Ожидается, что запуск дополнительных бортов позволит удовлетворить возросший спрос на поездки в период отпусков без потери времени в транзитных аэропортах. Актуальные данные о ценах и частоте вылетов будут регулярно обновляться в информационных системах перевозчиков.