Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам

Государственная Дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта, направленного на комплексное совершенствование правового регулирования работы экскурсоводов и гидов-переводчиков. Нововведения призваны структурировать отрасль через единые стандарты качества и расширение возможностей для инклюзивного туризма, что существенно изменит правила игры как для бизнеса, так и для рядовых путешественников.

Одним из ключевых аспектов инициативы, как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на председателя комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаева, является официальное внедрение аттестации на жестовом языке. Данная мера позволит глухим и слабослышащим гражданам не только получать доступ к качественным экскурсионным услугам, но и полноправно интегрироваться в профессию. По мнению депутата, это решение поможет частично купировать острый кадровый дефицит в туристическом секторе, составляющий сегодня около 300 тысяч специалистов.

Законопроект также вводит унифицированные требования к нагрудным идентификационным картам гидов, передавая полномочия по их утверждению с регионального на федеральный уровень. Аналогичные изменения коснутся цифровых платформ и агрегаторов: площадки обяжут размещать прямые ссылки на официальные государственные реестры экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. По словам Тарбаева, это создаст прозрачную систему контроля, гарантирующую туристам безопасность и профессионализм услуг.

"Данный законопроект будет логическим продолжением принятого в декабре прошлого года закона об инклюзивном туризме. Одно из важнейших нововведений — дополнение действующего порядка проведения аттестации экскурсоводов и гидов возможностью прохождения аттестации на жестовом языке, в том числе и в отношении глухих и слабослышащих гидов-переводчиков", — отметил Тарбаев.

Финальным этапом реформы станет закрепление реестровой системы, согласно которой любая профессиональная деятельность в туристической сфере без внесения в специализированные базы будет официально запрещена.