Граница открывается настежь: почему поездки в самую загадочную страну мира стали трендом

Туристический поток из России в Северную Корею в ближайшие годы продемонстрирует существенную положительную динамику. Эксперты ожидают, что к 2026 году востребованность этого экзотического направления увеличится на несколько десятков процентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilad.rom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Триумфальная арка в Пхеньяне

Перспективы развития направления

Основными драйверами роста выступают переориентация внешних маршрутов и запрос путешественников на получение уникального культурного опыта в закрытых ранее регионах. Вместе с тем, развитие сегмента ограничивается спецификой местного законодательства и необходимостью строгого соблюдения административных регламентов при организации поездок. Стоит отметить, что динамика посещений демонстрирует эффект низкой базы, обеспечивая значительный прирост относительных показателей — сообщает Газета. Ru.

Особенности визитов в КНДР

"Туристу необходимо заранее понимать, что в Северной Корее действуют строгие правила поведения, есть ограничения на фото- и видеосъемку, регламентированы перемещения и взаимодействие с местной средой. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, поэтому важно внимательно относиться к инструктажу", — говорит зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

В свою очередь, важно учитывать полную невозможность самостоятельного планирования маршрутов внутри страны, так как все визиты осуществляются исключительно через аккредитованных операторов. Путешествие в данном ключе рассматривается не как классический отдых, а как структурированная экскурсионная программа с сопровождением гидов. Подобный формат гарантирует безопасность и соблюдение всех национальных традиций принимающей стороны.