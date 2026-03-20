Секреты оплаты в Китае: как не остаться без обеда при сбоях в банковских программах

Российские туристы в Китае сталкиваются с мифами о невозможности наличной оплаты, хотя на практике банкноты остаются востребованным инструментом. Путешественники успешно используют бумажные юани в магазинах и ресторанах, несмотря на стремительную цифровизацию региона.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе
Фото: commons.wikimedia.org by Sunyiming, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Особенности платежных систем в Поднебесной

Вместе с тем основной формой расчетов в крупных городах и на курортах остается сканирование QR-кодов через специализированные приложения. Стоит отметить, что стандартные методы пополнения электронных кошельков для россиян ограничены, поэтому приходится искать альтернативные способы перевода средств — сообщает newsnn.ru.

Цифровые альтернативы для путешественников

В свою очередь, появление новых сервисов вроде Nihao China упростило жизнь туристам, не имеющим карт иностранных банков. Привязка российских карт определенной платежной системы позволяет совершать транзакции в магазинах без дополнительных комиссий, обеспечивая комфортный отдых без необходимости постоянного поиска обменных пунктов.

Для стабильной работы платежных приложений в Китае необходимо заранее позаботиться о наличии мобильного интернета. Подготовка финансовых инструментов и понимание специфики местных интерфейсов позволяют избежать сложностей при оплате услуг и товаров во время пребывания в стране.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
