Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе
Камень помнит всё: древний храм в сибирском селе наконец обретёт официальную защиту государства
Иллюзия выбора спасает нервы: простой способ договориться с малышом без криков и давления
Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей
Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память

Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов

Туризм

В Средиземном море дрейфует 270-метровая морская мина. Танкер Arctic Metagaz, превращенный украинскими дронами в груду обгоревшего металла, медленно идет к Мальте. На борту — десятки тысяч тонн газа и мазута. Это не просто инцидент, а экологический дефолт для всей отрасли.

Танкер
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Танкер

Неуправляемая бомба у берегов курортов

Танкер потерял ход и экипаж 4 марта. С тех пор судно стало заложником течений. Италия и Франция бьют тревогу, называя объект "бомбой замедленного действия". Порты закрыты. Никто не хочет принимать судно, способное уничтожить экосистему Средиземноморья за один разлив.

"Это юридический тупик. Ни одна страна не возьмет на себя ответственность за ликвидацию танкера, попавшего под санкции, чтобы не стать крайним в вопросе компенсаций", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Конец сезона: влияние на туриндустрию

Пляжи Сицилии, Мальты и северного Туниса — под ударом. Экологический коллапс обесценит любое туристическое предложение в регионе. Отельеры замерли в ожидании: если танкер разгерметизируется, пляжи станут непригодны для купания на годы. Пока туристы меняют подходы к отпуску, регион рискует потерять миллионы контрактов.

Характеристика Статус объекта
Статус судна Санкционный "теневой флот"
Тип угрозы Разлив мазута и утечка сжиженного газа

Сравните это с новостями о кризисе в Сочи - там проблемы локальные, а здесь масштаб катастрофы континентальный. Ситуация напоминает сложности с шенгенскими визами: риск есть у всех, но стратегического решения не предложил никто. Если судно сядет на мель у популярных курортов, выбор направлений на июнь сузится до минимума.

"Разлив такого объема — это смерть для флоры. Мазут просто "цементирует" береговую линию, вычистить которую невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Пока европейцы обсуждают протоколы, танкер дрейфует. Вся инфраструктура гостеприимства Сицилии сейчас балансирует на грани. Аналогичные проблемы с защитой объектов мы видим и в России, например, в Сибири при охране памятников, но там цена — история, а здесь — живой океан.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к таким инцидентам. Любое подозрение на срыв поставок разгоняет фьючерсы, но экологический ущерб не учитывается в биржевых котировках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Есть ли риск для туристов, купивших путевки?

Да. В случае аварии прибрежные зоны будут закрыты на карантин. Это влечет отмену бронирований и финансовый крах отелей, как это было при спорах об авторских правах на скульптуры, только в масштабах страны.

Будут ли проводить эвакуацию пляжей?

Решение зависит от направления ветра и течений. Официальные власти пока занимаются мониторингом.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Наука и техника
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Заводской идеал под сомнением: тайные признаки серьезного ремонта кузова автомобиля
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Борьба с тусклостью: как вечерний ритуал очищения возвращает волосам естественный блеск и эластичность
Резиновая печень уходит в прошлое: один аптечный порошок меняет текстуру до неузнаваемости
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Стены начинают работать на вас: как спрятать вещи так, что гости ничего не заметят
Поля России сосут миллиарды из Индии: масло превратилось в геополитический рычаг влияния
Природный ретинол найден в саду: это масло разглаживает кожу без риска химических ожогов
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Музей вместо дома: почему стерильные интерьеры из соцсетей стали ловушкой для владельцев
