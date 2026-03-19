Камень помнит всё: древний храм в сибирском селе наконец обретёт официальную защиту государства

Древняя каменная церковь в селе Ильинка, возведенная до 1768 года, готовится к получению официального статуса объекта культурного наследия. Историческое здание, которое долгое время использовалось в хозяйственных целях, обретет государственную защиту.

Охранный статус и регламенты

Вместе с тем правительство Кузбасса уже определило границы охранных зон, где любая строительная деятельность будет строго контролироваться профильными ведомствами. Стоит отметить, что новые правила землепользования исключают возможность появления объектов, нарушающих архитектурный облик старинного храма — сообщает Сiбдепо.

"Установлены специальные охранные зоны, и деятельность на прилегающих территориях регламентирована. Это позволит сохранить исторический облик и окружение памятника. Власти готовят документы для регистрации нового статуса", — говорит редактор Владимир Огурцов.

Историческая ценность объекта

В свою очередь, эксперты подчеркивают важность сохранения подобных артефактов сибирского зодчества для будущих поколений. Тщательная фиксация границ памятника и утверждение градостроительных регламентов станут гарантией защиты церковного сооружения от случайного сноса или непрофессиональной реконструкции.