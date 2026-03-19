Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей

Сургутский район официально вошел в состав масштабного национального туристического проекта, ориентированного на популяризацию этнографического наследия региона. Муниципалитет стал одной из ключевых точек пятидневного маршрута, объединяющего культурные и промышленные центры Югры.

Фото: YouTube by Телеканал Югра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дума Югры

Новые горизонты внутреннего туризма

Включение территории в федеральную программу позволит существенно модернизировать существующую инфраструктуру и привлечь дополнительные инвестиции в развитие рекреационных зон. Вместе с тем, путешественникам предложат уникальную возможность посетить родовые угодья, современные туристические комплексы и центры разведения северных собак — сообщает muksun.fm.

"Здесь гости смогут погрузиться в быт и культуру коренных народов Севера, увидеть оленеводческое хозяйство, порыбачить, попробовать национальные блюда и прокатиться на собачьих упряжках", — говорит глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Экономический потенциал и востребованность локаций

Стоит отметить, что за прошлый год интерес к местным достопримечательностям продемонстрировали сотни тысяч россиян из самых разных регионов страны. В свою очередь, присвоение нового статуса этно-индустриальному туру по решению федеральных экспертов должно обеспечить стабильное увеличение турпотока и способствовать выполнению ключевых задач по поддержке внутреннего гостеприимства.

Развитие аутентичных маршрутов позволяет сохранять традиционный уклад жизни малочисленных народов, занимающихся промыслами и оленеводством. Укрепление позиций района как туристического хаба создаст новые рабочие места и обеспечит долгосрочный интерес к природным богатствам Севера.