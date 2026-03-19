Ступени под прицелом времени: главная гордость Железноводска уходит на вынужденный ремонт

Власти Железноводска объявили о начале масштабных восстановительных работ на Каскадной лестнице, которая является одной из главных достопримечательностей города-курорта. Техническое состояние объекта потребовало оперативного вмешательства специалистов для сохранения целостности конструкции.
Необходимость проведения технических мероприятий возникла из-за деструктивного воздействия природных факторов на строительные материалы сооружения. Вместе с тем, эксперты зафиксировали износ покрытия, вызванный постоянным контактом с агрессивной средой минеральных источников региона — сообщает newstracker.ru.
"Восстановительные работы на объекте займут около трех месяцев. За это время подрядчики полностью обновят лестничное сооружение. Безопасность людей остается безусловным приоритетом", — говорит глава города Евгений Бакулин.
Стоит отметить, что Каскадная лестница считается самой протяженной в России, ее длина достигает 860 метров и включает более пятисот ступеней. В свою очередь, администрация города предусмотрела альтернативные маршруты для отдыхающих, сохранив доступ к прилегающему терренкуру. Горные тропы и обходные пути продолжат функционировать в обычном режиме, обеспечивая привычный доступ к бюветам и курортному озеру.
Несмотря на временные ограничения, доступ к основным питьевым источникам и Пушкинской галерее останется открытым через систему смежных аллей. Строители планируют завершить весь цикл работ в течение квартала, чтобы вернуть объекту эстетический вид и гарантировать долговечность архитектурного ансамбля.
