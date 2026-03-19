Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша

Туризм

В Красноярске состоялось открытие восемнадцатой по счету малой архитектурной формы в рамках популярного городского проекта. Уникальная фигурка суслика теперь украшает пространство возле Института цветных металлов СФУ, расположенного в Вузовском переулке.

Красноярск
Фото: Wikipedia by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Горные традиции в металле

Авторами идеи создания нового персонажа выступили выпускники университета, которые в настоящее время успешно реализуют себя в горнодобывающей промышленности. Стоит отметить, что арт-объект получил символичное имя Гоша, которое представляет собой аббревиатуру двух ведущих профильных специальностей вуза — сообщает prmira.ru.

Расширение арт-пространства

Вместе с тем изначально масштабная инициатива "Суслики в городе К" предполагала установку лишь десяти объектов по количеству букв в названии краевой столицы. В свою очередь проект вызвал живой отклик у локальных организаций, благодаря чему коллекция пополнилась поваром Веней, купцом Климом и другими тематическими персонажами.

Появление новых героев превращает обычные прогулочные маршруты в полноценные квесты для жителей и гостей города. Подобные инициативы способствуют формированию уникального туристического кода и укреплению связи между образовательными учреждениями и городской средой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
