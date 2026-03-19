Чужие лавры не приносят славы: суд вынес вердикт по громкому делу о скульптурах из Ставрополья

В Железноводске, Ставропольский край, разгорелся скандал вокруг популярных скульптур в зоне отдыха у Курортного озера — "Мальчик с удочкой" и "Девушка с велосипедом". Эти композиции, знакомые многим туристам и местным жителям, стали объектом судебного спора, где скульптор отстоял свои исключительные права на эскизы и макеты. Суд в Кисловодске подтвердил факт плагиата, признав работы прямым заимствованием идей автора.

Фото: Яндекс Карты by Дмитрий Иванов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скульптура в зоне отдыха у озера в Железноводске

Как возник конфликт: заказ 2019 года

В 2019 году компания "Т-С" обратилась к скульптору (в материалах суда — гражданин Ю., предположительно Равиль Юсупов из Москвы) с задачей создать макеты трех скульптурных композиций для установки возле Курортного озера. Автор выполнил работу, подготовил эскизы, макеты и фото, передав их заказчику. Однако в 2020 году скульптуры появились на месте без участия создателя и даже без его согласования, что привело к иску.

Решение суда и компенсации

Как сообщает newstracker.ru, суд удовлетворил иск частично, взыскав с компании в пользу скульптора 100 тысяч рублей за моральный вред и 5,2 миллиона рублей за нарушение исключительного права. Решение пока не вступило в законную силу. По данным пресс-службы Ставропольского краевого суда, это стало признанием плагиата после тщательного разбора.

Предыстория спора

Конфликт тянется с 2020 года: в 2022-м Пятигорский городской суд отказал истцу, поскольку отсутствовал договор о запрете использования и доказательства прав. Скульптор не сдался и подал новое заявление в Кисловодск, добившись триумфа.