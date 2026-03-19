За пределами лыжни: необычная экскурсионная программа открывает скрытые стороны Севера спортсменам

Югорский лыжный марафон, проводимый с 2013 года правительством ХМАО-Югры при поддержке ВТБ и входящий в топ-3 самых массовых спортивных мероприятий России, привлекает туроператоров благодаря двукратному росту спроса на авиабилеты, отели и экскурсии. В первые апрельские выходные в Ханты-Мансийске стартуют около 4 тысяч участников, а теперь доступны пакетные туры для любителей активного отдыха, сообщает muksun.fm.
Трехдневный тур включает проживание, питание, трансфер к гонкам и насыщенную культурную программу: обзорную экскурсию, посещение этнографического музея под открытым небом и кернохранилища. В этом году зарегистрировано почти 3 тысячи лыжников из 45 регионов — на 8 больше, чем ранее, — включая новичков из Приморского края, Хакасии, Чукотки, Костромы и Пензы.
Вице-президент ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов отметил, что расширение географии марафона усилит внутренний и событийный туризм. Олимпийский чемпион и директор марафона Евгений Дементьев рассказал о новых программах:
Ежегодно в дни Югорского лыжного марафона Ханты-Мансийск принимает более 12 тысяч гостей, среди которых и олимпийские чемпионы, и юношеские команды, и семьи с детьми. Мы повышаем уровень комфорта и проведения культурного досуга, запускаем туристические программы, чтобы участники и болельщики со всей России могли познакомиться с богатыми традициями и историей нашего региона.
