Россияне изменили подход к отпуску: этот тренд вытеснил старые привычки

Время с семьей стало главным приоритетом отпуска для 27% россиян, обогнав даже стремление к новым впечатлениям и эмоциональной перезагрузке. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.
Согласно результатам опроса, 24% россиян рассматривают отпуск прежде всего как возможность для эмоциональной перезагрузки и смены обстановки. Почти столько же (23%) ставят на первое место новые впечатления и открытия, при этом небольшой перевес все же оказался на стороне внутреннего восстановления.
Главным приоритетом для респондентов остается время, проведенное с семьей — этот вариант выбрали 27% участников опроса. Еще 17% воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от гаджетов и информационного шума, тогда как 9% отдают предпочтение активному отдыху с насыщенной программой и физической нагрузкой.
"Сегодня путешествие — это не только про новые страны и маршруты, но и про внутреннее состояние. Людям важно вернуться из отпуска не с длинным списком локаций, а с ощущением отдыха. Поэтому растет интерес к спокойным форматам отдыха, гибкому планированию и маршрутам без жесткого графика" — поделились в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет.
