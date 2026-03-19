Россияне изменили подход к отпуску: этот тренд вытеснил старые привычки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм

Время с семьей стало главным приоритетом отпуска для 27% россиян, обогнав даже стремление к новым впечатлениям и эмоциональной перезагрузке. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно результатам опроса, 24% россиян рассматривают отпуск прежде всего как возможность для эмоциональной перезагрузки и смены обстановки. Почти столько же (23%) ставят на первое место новые впечатления и открытия, при этом небольшой перевес все же оказался на стороне внутреннего восстановления.

Главным приоритетом для респондентов остается время, проведенное с семьей — этот вариант выбрали 27% участников опроса. Еще 17% воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от гаджетов и информационного шума, тогда как 9% отдают предпочтение активному отдыху с насыщенной программой и физической нагрузкой.

"Сегодня путешествие — это не только про новые страны и маршруты, но и про внутреннее состояние. Людям важно вернуться из отпуска не с длинным списком локаций, а с ощущением отдыха. Поэтому растет интерес к спокойным форматам отдыха, гибкому планированию и маршрутам без жесткого графика" — поделились в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.