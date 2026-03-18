Азиатский секрет на карте: прямые маршруты свяжут столицу с экзотическим направлением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм

Россия и Мьянма завершают процесс подготовки соглашения по организации прямого авиасообщения между Москвой и зарубежной республикой. В дипломатической миссии подчеркивают, что текущие консультации перешли в финальную стадию и подписание документа ожидается в ближайшее время.

Inle Lake, Buddhist stupas, Myanmar
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перспективы развития туризма

На текущий момент республика остается для отечественных путешественников нишевым направлением, которое ежегодно посещают лишь несколько тысяч человек. Вместе с тем интерес к данному региону демонстрирует стабильную положительную динамику, а запуск беспересадочных перелетов позволит увеличить взаимный туристический поток более чем в три раза — сообщает Газета. Ru.

"Появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз. Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8-10 тыс. человек. При этом принципиальное значение имеет заполняемость рейсов", — говорит зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Особенности направления

Стоит отметить, что для устойчивого развития маршрута необходимо не только наладить логистику, но и активно продвигать культурно-познавательные программы. В свою очередь, туристам напоминают о возможности находиться в стране без визы до 30 дней, однако рекомендуют тщательно планировать поездки из-за ограничений на посещение отдельных регионов иностранцами.

Профильные ведомства рассчитывают, что системная работа туроператоров поможет Мьянме занять востребованную нишу на рынке экскурсионного отдыха. Специалисты полагают, что создание комфортной инфраструктуры и информирование граждан о преимуществах направления станут ключевыми факторами успеха будущей авиалинии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.