Азиатский секрет на карте: прямые маршруты свяжут столицу с экзотическим направлением

Россия и Мьянма завершают процесс подготовки соглашения по организации прямого авиасообщения между Москвой и зарубежной республикой. В дипломатической миссии подчеркивают, что текущие консультации перешли в финальную стадию и подписание документа ожидается в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Inle Lake, Buddhist stupas, Myanmar

Перспективы развития туризма

На текущий момент республика остается для отечественных путешественников нишевым направлением, которое ежегодно посещают лишь несколько тысяч человек. Вместе с тем интерес к данному региону демонстрирует стабильную положительную динамику, а запуск беспересадочных перелетов позволит увеличить взаимный туристический поток более чем в три раза — сообщает Газета. Ru.

"Появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз. Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8-10 тыс. человек. При этом принципиальное значение имеет заполняемость рейсов", — говорит зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Особенности направления

Стоит отметить, что для устойчивого развития маршрута необходимо не только наладить логистику, но и активно продвигать культурно-познавательные программы. В свою очередь, туристам напоминают о возможности находиться в стране без визы до 30 дней, однако рекомендуют тщательно планировать поездки из-за ограничений на посещение отдельных регионов иностранцами.

Профильные ведомства рассчитывают, что системная работа туроператоров поможет Мьянме занять востребованную нишу на рынке экскурсионного отдыха. Специалисты полагают, что создание комфортной инфраструктуры и информирование граждан о преимуществах направления станут ключевыми факторами успеха будущей авиалинии.