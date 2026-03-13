Обещания дешевого отдыха в разгар сезона: туристам раскрыли правду о горящих турах

Идея "горящих туров" сегодня во многом стала маркетинговым мифом, на котором мошенники ловят туристов, заявил Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олег Алексеев. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал рост мошенничества на туристическом рынке и схемы обмана с фальшивыми турами.

Фото: www.freepik.com by fabrikasimf is licensed under Free More info Билет и паспорт

Алексеев отметил, что мошенники чаще всего играют на желании людей сэкономить и успеть купить якобы редкое выгодное предложение. По его словам, в высокий сезон туристы особенно легко верят в срочные распродажи и большие скидки, хотя рынок сейчас почти не оставляет пространства для настолько дешевых предложений.

"Как правило, туристы ведутся на низкую цену и на некую срочность. Когда мошенник предлагает быстро и дешево оформить тур, особенно в высокий сезон, объявляя, что это горящая путевка и количество мест ограничено, люди теряют бдительность из-за желания сэкономить. Но, к сожалению, чаще всего это оказывается мошеннической схемой, и туристы теряют деньги. На рынке сегодня приобрести тур со скидкой в 20% практически невозможно." — отметил специалист.

Он пояснил, что туристический бизнес и без того работает с низкой рентабельностью, поэтому серьезное снижение цены на 15-20% выглядит нереалистично. Эксперт добавил, что максимум может идти речь о незначительной скидке или более выгодной комбинации отеля и перелета, чем и пользуются злоумышленники, выводя деньги у клиентов.

"Я не верю в существование горящих туров. Эта история была придумана очень давно, лет 20 назад. Понимаете, что такое горящие туры сегодня? Высокий сезон, дефицит мест в хороших отелях, не хватает авиа и железнодорожных перевозчиков. Продавать туры со скидкой по принципу "горящее предложение" — такого не существует. Это миф." — подчеркнул эксперт.

Алексеев назвал горящие туры маркетинговым мифом, поскольку в высокий сезон получить действительно выгодное предложение практически невозможно. Он допустил, что отдельные компании могут проводить краткосрочные акции со скидками, но это лишь маркетинговые ходы, а не реальные "горящие" предложения.

Полная запись разговора с Олегом Алексеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.