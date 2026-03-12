Жители Тюмени, лишенные возможности вовремя покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за обострения геополитической обстановки, успешно вернулись в родной город. Авиалайнер совершил посадку в местной воздушной гавани после выполнения сложного маршрута с дополнительной технической остановкой.
Воздушное судно авиакомпании "Ютэйр" прибыло в тюменский аэропорт ранним утром, завершив многочасовой перелет из Дубая. Вместе с тем из-за ограничений в воздушном пространстве нескольких ближневосточных государств пилотам пришлось осуществлять дозаправку на территории Узбекистана — сообщает nashgorod.ru.
"Во время атак в здании тряслись окна, приходили официальные уведомления о ракетных ударах, а иногда нам приходилось спускаться в убежище. Самым сложным моментом стала полная неопределенность с рейсами и постоянные переносы вылета, что добавляло серьезного стресса", — говорит турист Николай Никифоров.
Стоит отметить, что пребывание россиян в зоне конфликта сопровождалось повышенными мерами безопасности, включая временное закрытие пляжных зон. В свою очередь администрация некоторых отелей добровольно предоставила постояльцам полный пансион и продлила проживание без дополнительной оплаты в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Ситуация с возвращением граждан находилась под контролем дипломатических ведомств, которые координировали вопросы оказания необходимой помощи. В настоящий момент авиасообщение между регионами постепенно стабилизируется, однако путешественникам рекомендуют поддерживать постоянную связь с представителями туристических компаний для уточнения актуальных полетных графиков.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.