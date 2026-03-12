Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ловушка в золотых песках: неопределенность с рейсами стала главным ударом для российских семей

Туризм

Жители Тюмени, лишенные возможности вовремя покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за обострения геополитической обстановки, успешно вернулись в родной город. Авиалайнер совершил посадку в местной воздушной гавани после выполнения сложного маршрута с дополнительной технической остановкой.

Рас-эль-Хайма
Фото: commons.wikimedia.org by Vincent Eisfeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рас-эль-Хайма

Воздушное судно авиакомпании "Ютэйр" прибыло в тюменский аэропорт ранним утром, завершив многочасовой перелет из Дубая. Вместе с тем из-за ограничений в воздушном пространстве нескольких ближневосточных государств пилотам пришлось осуществлять дозаправку на территории Узбекистана — сообщает nashgorod.ru.

"Во время атак в здании тряслись окна, приходили официальные уведомления о ракетных ударах, а иногда нам приходилось спускаться в убежище. Самым сложным моментом стала полная неопределенность с рейсами и постоянные переносы вылета, что добавляло серьезного стресса", — говорит турист Николай Никифоров.

Стоит отметить, что пребывание россиян в зоне конфликта сопровождалось повышенными мерами безопасности, включая временное закрытие пляжных зон. В свою очередь администрация некоторых отелей добровольно предоставила постояльцам полный пансион и продлила проживание без дополнительной оплаты в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Ситуация с возвращением граждан находилась под контролем дипломатических ведомств, которые координировали вопросы оказания необходимой помощи. В настоящий момент авиасообщение между регионами постепенно стабилизируется, однако путешественникам рекомендуют поддерживать постоянную связь с представителями туристических компаний для уточнения актуальных полетных графиков.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
