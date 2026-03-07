Дозаправка ради спасения: самолет с тюменцами совершил неожиданный крюк ради обхода закрытого неба

Жители Тюмени, вынужденно задержавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах из-за нестабильной геополитической обстановки, успешно вернулись в родной город. Авиалайнер совершил посадку в местной воздушной гавани после длительного перелета, включавшего техническую остановку для пополнения запасов топлива.

Возвращение домой через Узбекистан

Сложная ситуация в небе над Ближним Востоком вынудила перевозчиков существенно корректировать привычные маршруты и увеличивать время нахождения в пути. Вместе с тем, несмотря на закрытие воздушного коридора над рядом государств, тюменский аэропорт Рощино принял борт из Дубая в начале марта — сообщает nashgorod.ru.

"Во время атак в здании тряслись окна, постоянно приходили уведомления о ракетных ударах, а иногда нам приходилось спускаться в убежище. Неопределенность с рейсами и постоянные переносы вылета добавляли сильного стресса", — говорит турист Николай Никифоров.

Условия размещения в период ожидания

Стоит отметить, что уровень комфорта российских граждан в период ожидания рейсов зависел от политики конкретных гостиничных комплексов. В свою очередь, многие отели предоставляли туристам полное пансионное обслуживание и продлевали проживание без дополнительной оплаты, стараясь минимизировать дискомфорт от вынужденного пребывания в зоне напряженности.

Дипломатические представители оказывали содействие соотечественникам, предоставляя актуальную информацию о логистике и медицинском обеспечении в условиях кризиса. На данный момент прямое авиасообщение восстанавливается, однако пассажирам рекомендуют заранее согласовывать детали вылетов с представителями авиакомпаний и операторов.