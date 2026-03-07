Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стены молодеют — а площади тают: рынок аренды в Перми резко ушёл в отрыв от обычных продаж
Телефон перестанет быть карманным начальником: одна настройка ставит границу работе
Поющие струны души: легенда о трёх гениях в театре Ромэн
Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза
Долги по ЖКУ превращаются в судебные приказы — один нюанс может неприятно удивить
Весна выставляет счёт за зимние бокалы: привычный антистресс даёт обратный удар
Ошибку в платёжке могут не оспорить: новая система отбивает желание идти в суд
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног

Дозаправка ради спасения: самолет с тюменцами совершил неожиданный крюк ради обхода закрытого неба

Туризм

Жители Тюмени, вынужденно задержавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах из-за нестабильной геополитической обстановки, успешно вернулись в родной город. Авиалайнер совершил посадку в местной воздушной гавани после длительного перелета, включавшего техническую остановку для пополнения запасов топлива.

Тюмень
Фото: Openverse by Дмитрий Кошелев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюмень

Возвращение домой через Узбекистан

Сложная ситуация в небе над Ближним Востоком вынудила перевозчиков существенно корректировать привычные маршруты и увеличивать время нахождения в пути. Вместе с тем, несмотря на закрытие воздушного коридора над рядом государств, тюменский аэропорт Рощино принял борт из Дубая в начале марта — сообщает nashgorod.ru.

"Во время атак в здании тряслись окна, постоянно приходили уведомления о ракетных ударах, а иногда нам приходилось спускаться в убежище. Неопределенность с рейсами и постоянные переносы вылета добавляли сильного стресса", — говорит турист Николай Никифоров.

Условия размещения в период ожидания

Стоит отметить, что уровень комфорта российских граждан в период ожидания рейсов зависел от политики конкретных гостиничных комплексов. В свою очередь, многие отели предоставляли туристам полное пансионное обслуживание и продлевали проживание без дополнительной оплаты, стараясь минимизировать дискомфорт от вынужденного пребывания в зоне напряженности.

Дипломатические представители оказывали содействие соотечественникам, предоставляя актуальную информацию о логистике и медицинском обеспечении в условиях кризиса. На данный момент прямое авиасообщение восстанавливается, однако пассажирам рекомендуют заранее согласовывать детали вылетов с представителями авиакомпаний и операторов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Бизнес
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Мир. Новости мира
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Популярное
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Миллиарды застыли на пороховой бочке: крупнейшие совместные проекты России с Ираном повисли на волоске
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Золотые киловатты под Питером: счета за свет в 100 000 рублей превратили жизнь людей в кошмар
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Последние материалы
Стены молодеют — а площади тают: рынок аренды в Перми резко ушёл в отрыв от обычных продаж
Дозаправка ради спасения: самолет с тюменцами совершил неожиданный крюк ради обхода закрытого неба
8 марта: Международный женский день, начало нэпа и вьетнамской войны
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Университеты добавляют три кита: на чём теперь будут держаться дипломы студентов
Фальшивое письмо от налоговой выдает мелочь в адресе: проверка занимает пару секунд
Скрытый корсет организма: глубокие мышцы кора удерживают позвоночник без лишних усилий
Пыль столбом и грязь по колено уходят в прошлое: окраина столицы Калмыкии дождалась перемен
Мясная география с секретом: ценники в соседних городах Ростовской области внезапно разошлись на сотню
Тюменская грация на пике: Ева Кононова покорила судей идеальной программой с обручем на национальном турнире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.