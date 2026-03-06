Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне

Российские путешественники в 2026 году сохраняют возможность посещать целый ряд популярных зарубежных направлений без необходимости предварительного оформления въездных документов. В список доступных стран вошли как традиционные курортные регионы Юго-Восточной Азии, так и государства европейского континента.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ханой, Вьетнам

Популярные направления Азии и Европы

Одним из наиболее востребованных направлений остается Вьетнам, где граждане РФ могут находиться без визы до 45 дней с возможностью последующего продления срока пребывания через электронный документ. Вместе с тем, для тех, кто предпочитает европейский отдых, остается открытой Черногория, предлагающая безвизовый режим до 30 дней — сообщает Газета.Ru.

Условия поездок в ближнее и дальнее зарубежье

Стоит отметить, что Армения остается страной с максимально упрощенным въездом, поскольку для пересечения границы авиационным транспортом россиянам достаточно иметь внутренний общегражданский паспорт. В свою очередь, для ценителей экзотики доступна Южно-Африканская Республика, позволяющая находиться на своей территории без дополнительных формальностей в течение 90 дней. Важно учитывать, что безвизовый режим с Китаем, введенный в тестовом режиме, также продолжает действовать, открывая широкие возможности для посещения крупнейших мегаполисов и курортных зон Хайнаня.

Развитие транспортной логистики и сохранение лояльных правил въезда способствуют стабильному интересу к данным регионам. Несмотря на изменения в правилах некоторых европейских стран, текущие условия позволяют планировать как краткосрочные отпуска, так и длительные поездки без избыточных бюрократических барьеров.