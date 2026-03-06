Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима
Долги за коммуналку будут взыскивать по новой системе: многие рискуют не заметить решающий сигнал
Республиканцы готовят замену Трампу: получится ли у них сместить президента
Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет
Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия

Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне

Туризм

Российские путешественники в 2026 году сохраняют возможность посещать целый ряд популярных зарубежных направлений без необходимости предварительного оформления въездных документов. В список доступных стран вошли как традиционные курортные регионы Юго-Восточной Азии, так и государства европейского континента.

Ханой, Вьетнам
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ханой, Вьетнам

Популярные направления Азии и Европы

Одним из наиболее востребованных направлений остается Вьетнам, где граждане РФ могут находиться без визы до 45 дней с возможностью последующего продления срока пребывания через электронный документ. Вместе с тем, для тех, кто предпочитает европейский отдых, остается открытой Черногория, предлагающая безвизовый режим до 30 дней — сообщает Газета.Ru.

Условия поездок в ближнее и дальнее зарубежье

Стоит отметить, что Армения остается страной с максимально упрощенным въездом, поскольку для пересечения границы авиационным транспортом россиянам достаточно иметь внутренний общегражданский паспорт. В свою очередь, для ценителей экзотики доступна Южно-Африканская Республика, позволяющая находиться на своей территории без дополнительных формальностей в течение 90 дней. Важно учитывать, что безвизовый режим с Китаем, введенный в тестовом режиме, также продолжает действовать, открывая широкие возможности для посещения крупнейших мегаполисов и курортных зон Хайнаня.

Развитие транспортной логистики и сохранение лояльных правил въезда способствуют стабильному интересу к данным регионам. Несмотря на изменения в правилах некоторых европейских стран, текущие условия позволяют планировать как краткосрочные отпуска, так и длительные поездки без избыточных бюрократических барьеров.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Еда и рецепты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Скандал в белых халатах: женщина из Череповца выиграла дело против врачей за ошибку в диагнозе
Креативный кластер обретёт жизнь: но даты открытия в Петербурге всё сдвигаются
Тепло и уют в городских садах: что ждет женщин на праздничных площадках Улан-Удэ 8 марта
Кассы уходят в прошлое: банковские отделения в Кузбассе превращаются в уютные коворкинги
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке
Сеялка с цифровым мозгом от школьников Барнаула: автоматизированный механизм находит идеальный баланс глубины и влаги
Лахта-центр и фонтан в новом свете: как Петербург встретит Женский день 8 марта
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Бумажная волокита сдаёт позиции: цифровой разум Сургутского района признали лучшим в Югре
Тайная жизнь подземелий: редкие рукокрылые Свердловской области нашли убежище в тихих пещерах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.