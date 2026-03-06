Кино закончилось — массовка разошлась: амбициозный проект на месте съемок фильма пошел на дно

Режиссер Никита Михалков окончательно оставил попытки реализовать масштабный проект по созданию тематического туристического центра в Нижегородской области. Масштабная инициатива, вдохновленная декорациями военной драмы, столкнулась с непреодолимыми финансовыми трудностями.

История проекта Цитадель

Задумка по возложению фундамента образовательно-развлекательного комплекса на месте съемок фильма "Утомленные солнцем 2: Цитадель" возникла еще в 2016 году. Площадка должна была объединить возможности для отдыха с углубленным изучением истории российской армии, а также стать базой для творческих мастер-классов и студенческих практик. Вместе с тем, для запуска полноценного кластера требовались инвестиции в размере 7 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь в рамках Петербургского международного экономического форума. Стоит отметить, что, несмотря на усилия по поиску партнеров, отсутствие активности в течение десяти лет привело к ликвидации профильного юридического лица — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

"Никаких движений по банковским счетам компании не зафиксировано долгое время. В связи с этим налоговая служба приняла решение об исключении организации из реестра юридических лиц", — говорит юрист Игорь Семенов.

Итоги многолетней инициативы

В свою очередь, проект "Цитадель" предполагал возведение жилых корпусов для студентов и сохранение уникальных декораций, ставших частью современного кинематографического наследия. В настоящее время площадка в Павловском районе остается заброшенной, а планы по созданию патриотического кластера официально признаны нереализованными. Отсутствие государственного и частного софинансирования стало ключевым фактором, из-за которого амбициозная идея так и не перешла из стадии концепции в фазу строительства.