Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке часть туристов столкнулась с задержками рейсов и трудностями при выезде из региона. О том, какие меры предпринимаются для решения этой ситуации, в беседе с Pravda.Ru рассказал член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

Фото: flickr.com by Rudi Riet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аэропорт

Ранее конфликт между США и Ираном резко обострился и перешел в фазу взаимных ударов по военным объектам. Атаки затронули территорию Ирана, а также страны Персидского залива, где размещены американские военные базы, включая Катар, Бахрейн и ОАЭ. На фоне боевых действий часть государств ограничила авиасообщение, из-за чего многие туристы столкнулись с трудностями при выезде, а цены на авиабилеты значительно выросли.

Ситуация в регионе остается напряженной, и это напрямую влияет на транспортное сообщение. Ионов отметил, что из-за продолжающихся ударов авиарейсы выполняются с задержками, а некоторые виды транспорта, включая круизные лайнеры, также сталкиваются с ограничениями.

"Ситуация на Ближнем Востоке в 12 странах остается достаточно сложной. Не прекращаются боевые действия, поэтому самолеты вылетают с задержкой, как и другой транспорт, например круизные лайнеры. Сейчас, вероятно, ведутся переговоры по линии внешнеполитических ведомств для организации отдельных рейсов или, при необходимости, экстренной эвакуации самолетами МЧС", — подчеркнул Ионов.

Он добавил, что определенные возможности для нормализации авиасообщения все же появляются. По словам правозащитника, власти ряда стран региона предпринимают меры, чтобы смягчить последствия кризиса для иностранных граждан, в том числе туристов.

"По той динамике, которую мы видим в Эмиратах, есть возможность получить коридор для гражданской авиации. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Власти ОАЭ уже предпринимают меры для компенсации туристам стоимости билетов и проживания, а наши загранучреждения и консульства работают в экстренном режиме, оказывая помощь соотечественникам", — сказал специалист.

Ионов отметил, что ограничения на полеты вводятся прежде всего из соображений безопасности. По его словам, при продолжающихся боевых действиях авиакоридоры открываются лишь на ограниченное время и по строго определенному графику, чтобы исключить риски для гражданской авиации.