Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон

Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение

Туризм

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке часть туристов столкнулась с задержками рейсов и трудностями при выезде из региона. О том, какие меры предпринимаются для решения этой ситуации, в беседе с Pravda.Ru рассказал член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

Аэропорт
Фото: flickr.com by Rudi Riet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аэропорт

Ранее конфликт между США и Ираном резко обострился и перешел в фазу взаимных ударов по военным объектам. Атаки затронули территорию Ирана, а также страны Персидского залива, где размещены американские военные базы, включая Катар, Бахрейн и ОАЭ. На фоне боевых действий часть государств ограничила авиасообщение, из-за чего многие туристы столкнулись с трудностями при выезде, а цены на авиабилеты значительно выросли.

Ситуация в регионе остается напряженной, и это напрямую влияет на транспортное сообщение. Ионов отметил, что из-за продолжающихся ударов авиарейсы выполняются с задержками, а некоторые виды транспорта, включая круизные лайнеры, также сталкиваются с ограничениями.

"Ситуация на Ближнем Востоке в 12 странах остается достаточно сложной. Не прекращаются боевые действия, поэтому самолеты вылетают с задержкой, как и другой транспорт, например круизные лайнеры. Сейчас, вероятно, ведутся переговоры по линии внешнеполитических ведомств для организации отдельных рейсов или, при необходимости, экстренной эвакуации самолетами МЧС", — подчеркнул Ионов.

Он добавил, что определенные возможности для нормализации авиасообщения все же появляются. По словам правозащитника, власти ряда стран региона предпринимают меры, чтобы смягчить последствия кризиса для иностранных граждан, в том числе туристов.

"По той динамике, которую мы видим в Эмиратах, есть возможность получить коридор для гражданской авиации. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Власти ОАЭ уже предпринимают меры для компенсации туристам стоимости билетов и проживания, а наши загранучреждения и консульства работают в экстренном режиме, оказывая помощь соотечественникам", — сказал специалист.

Ионов отметил, что ограничения на полеты вводятся прежде всего из соображений безопасности. По его словам, при продолжающихся боевых действиях авиакоридоры открываются лишь на ограниченное время и по строго определенному графику, чтобы исключить риски для гражданской авиации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Садоводство, цветоводство
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Красота и стиль
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Память машины стирается за секунду: ошибки демонтажа АКБ заставляют электронику забыть своего владельца
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Коварство белой тишины: резкое потепление весной грозит превратить избыток снега в катастрофу
Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление
Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти
Ловушка в прихожей: как гора коробок и лишних пар обуви незаметно пожирает полезные метры квартиры
Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты
Пакет с миллионами в руках чужого деда: обычная замена домофона в Северодвинске превратила пенсионера в курьера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.