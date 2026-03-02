Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Канавине, на оживленном перекрестке Московского и Сормовского шоссе, до сих пор стоит безмолвный свидетель индустриального расцвета Нижнего Новгорода — здание бывшей железнодорожной станции "Канавино". Этот объект, построенный в начале XX века, некогда был ключевым звеном в транспортной системе города, связывая Сормовскую ветку с центром. Сегодня историческая постройка на Московском шоссе, 4а, окружена плотным потоком машин, сохраняя в своей архитектуре эстетику ушедшей эпохи путейского сообщения.

Нижний Новгород, Большая Покровская улица
Фото: Виктор Коваленко
Нижний Новгород, Большая Покровская улица

История этого места неразрывно связана с промышленным бумом: в 1904 году станция была открыта по инициативе главы акционерного общества "Сормово" Алексея Мещерского для перевозки рабочих. Согласно архивным данным, городская дума выделила участок земли в аренду на 12 лет, что позволило заменить медленную конку современным по тем временам паровым сообщением.

  • 1862 год: старт регулярного ж/д сообщения между Нижним Новгородом и Москвой.
  • 1904 год: официальное открытие станции "Канавино" для нужд Сормовского завода.
  • 1930-е годы: переименование объекта в станцию "Сталинская".
  • 1960 год: закрытие вокзала и демонтаж путей из-за расширения жилой застройки.

После ликвидации путей в 1960-х годах здание сменило множество амплуа — от производственных цехов Горьковской железной дороги до элитного ресторана и современных офисных пространств. Визуальный облик постройки сегодня представляет собой сочетание исторического декора и утилитарности: под крышей все еще видны изящные резные карнизы и характерная геометрия оконных проемов. Однако оригинальный фасад частично скрыт заграждениями, а аутентичную кладку местами перекрывают блоки кондиционеров и слои старой штукатурки.

Исследователи городской среды отмечают, что, несмотря на ограниченный доступ внутрь, основные элементы конструктива остаются нетронутыми. В настоящее время здание бывшей станции "Канавино" функционирует как деловой объект, при этом лучший вид на сохранившиеся декоративные детали открывается с тыльной стороны строения, примыкающей к парковочной зоне. Это сооружение остается важным маркером на карте города, напоминая о временах, когда Сормовское шоссе было лишь узкой колеей, ведущей к индустриальному сердцу региона — сообщает newsnn.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
