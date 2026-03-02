Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность

Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов

Туризм

Вооруженная эскалация между Ираном, США и Израилем спровоцировала фундаментальную трансформацию архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Затяжное противостояние в регионе становится критическим испытанием для западной коалиции, одновременно парализуя работу крупнейших авиационных хабов и ставя под удар безопасность иностранных граждан. Эксперты прогнозируют долгосрочный кризис, который затронет не только геополитику, но и глобальные логистические цепочки, включая поставки энергоресурсов и функционирование туристического сектора в арабских монархиях.

Флаг Ирана
Фото: Wikipedia by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

По мнению аналитиков, попытка реализации сценария "блицкрига" со стороны Вашингтона и Тель-Авива не принесла ожидаемых результатов. Несмотря на массированные атаки, военный потенциал и системы управления Тегерана сохранили свою дееспособность, что вынуждает стороны переходить к изнурительной фазе конфликта. Как отмечает политолог Дмитрий Аграновский, американская стратегия ошеломляющего удара буксует из-за сложной логистики и готовности иранской стороны к длительной обороне.

Особую тревогу вызывает положение российских туристов, оказавшихся в эпицентре событий в Абу-Даби и Дубае. Путешественники сообщают о сложностях в коммуникации с авиаперевозчиками, в частности с Etihad Airways, и вынужденном продлении проживания в отелях за собственный счет. Ситуация осложняется тем, что имидж Персидского залива как безопасного "райского места" оказался серьезно подорван.

"Все основные пункты управления и военные силы Ирана сохранены, несмотря на массированные удары. Тактика американцев — это первоначальный ошеломляющий удар. Если противник выдерживает его, то тогда операция переходит в затяжную фазу, а ее американцам поддерживать гораздо сложнее", — пояснил Аграновский.

Дальнейшие перспективы развития региона остаются неопределенными, так как внутренний раскол в Иране, на который рассчитывал Запад, не произошел. Политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" подчеркнул, что монархии региона несут колоссальные репутационные потери из-за размещения иностранных баз на своей территории. В текущих условиях туристическая индустрия рискует столкнуться с невосполнимым ущербом, а восстановление привычных полетных программ в ОАЭ может затянуться на неопределенный срок из-за продолжающейся дестабилизации Ормузского пролива — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Новости Владивостока сегодня
Бетонный колосс Востока: Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Глазурь сияет, как зеркало: секретный маринад превращает обычные куриные бедра в деликатес
Мусорные баки вместо саванны: что заставило дворовых кошек забыть о ярости
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Глубинный шрам Атлантики расширяется: найдено место, где прошлое Земли прорвало толщу океана
Обычная овощечистка творит магию: тонкие ленты кабачка превращаются в дорогую итальянскую пасту
Жакеты весны 2026 — от гусарского стиля до элегантных форм: ключевые модные тренды сезона.
Банан может и помочь, и навредить: всё решает степень зрелости — и кишечник реагирует первым
Соло-отдых как суперсила: локации, где даже новичок почувствует себя уверенно и спокойно
Весна разжигает жизнь в земле: как подготовить грунт к активному росту и получить богатый урожай
От рок-звезд до королей: эти джинсы перестали быть рабочей формой и стали символом успеха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.