Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет

Российская авиация готовится к масштабной трансформации правил игры. С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные нормы воздушных перевозок, которые призваны сделать перелеты более предсказуемыми, а права пассажиров — защищенными на законодательном уровне. Изменения затрагивают все этапы путешествия: от момента бронирования до получения багажа в пункте назначения.
Реформа фокусируется на прозрачности сервиса. Теперь авиакомпании обязаны детально информировать клиентов о правилах возврата средств, порядке изменения билетов и нюансах перевозки в специфических обстоятельствах. Это особенно актуально для тех, кто планирует путешествия по России, где логистика часто требует повышенной гибкости и четкого понимания своих прав при возникновении форс-мажоров.
Одним из самых ожидаемых изменений станет закрепление права семей на совместное размещение. Детям до 12 лет и их сопровождающим теперь обязаны предоставлять соседние кресла без взимания дополнительной платы. Это решение снимает давнюю проблему "платных соседей", когда родителям приходилось доплачивать за возможность сидеть рядом с ребенком. Подобные меры делают отдых на море или в горах более доступным и комфортным для семейных туристов.
Также вводится жесткий временной критерий для компенсаций. Если задержка рейса составляет более 30 минут от времени, указанного в расписании, пассажир получает законное право на полный возврат стоимости билета. Новые правила детально регламентируют и "сервисный пакет" при ожидании: четко прописаны обязанности перевозчика по обеспечению людей питьевой водой, питанием и гостиничным обслуживанием, что особенно важно, когда туристическая страховка не покрывает краткосрочные сбои в расписании.
"Новые поправки устраняют "серые зоны" в общении пассажира и авиакомпании. Четкий регламент по местам для детей и компенсациям за задержки минимизирует количество споров у стоек регистрации", — в беседе с Pravda. Ru объяснила бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
Технологический прогресс получил официальный статус: электронный посадочный талон теперь юридически приравнен к бумажному носителю. Пассажиры могут выбирать удобный формат регистрации, а авиакомпании обязаны обеспечить беспрепятственную отправку цифрового документа. Это упрощает процесс прохождения контроля и созвучно современным трендам, когда даже правила бронирования отелей и регистрация на рейсы уходят в мобильные приложения.
Для модернизации воздушных гаваней вводится инфраструктурный сбор. Его размер на начальном этапе составит до 150 рублей с пассажира, а собранные средства будут направлены на реконструкцию взлетно-посадочных полос и терминалов. Такие инвестиции необходимы, чтобы развивать горный отдых и региональные хабы, делая путешествия по стране безопаснее и приятнее.
|Параметр изменений
|Значение / Срок
|Дата вступления правил в силу
|1 марта 2026 года
|Критическое время задержки рейса
|Более 30 минут
|Инфраструктурный сбор (макс.)
|150 рублей
|Возраст детей для бесплатных мест
|До 12 лет
Развитие аэропортовой сети напрямую влияет на популярность отдаленных регионов. Например, экстрим в Дагестане становится всё более востребованным благодаря улучшению транспортной доступности Кавказа. Государство планирует поддерживать этот темп до 2032 года, создавая единые стандарты качества для всех авиаузлов страны.
"Инфраструктурный сбор — это необходимая мера для обновления региональных аэропортов. В конечном счете пассажир выигрывает, получая современный сервис и расширение географии полетов", — в разговоре с Pravda. Ru подметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Программа государственного субсидирования остается ключевым инструментом поддержки мобильности населения. В 2026 году льготные тарифы охватят более 300 направлений. Особое внимание уделено жителям Дальнего Востока и Калининградской области. Для этих регионов авиация является жизненно важным связующим звеном с центральной частью России, позволяя посещать исторические города, такие как Тула и Калуга, по сниженным ценам.
Субсидированные билеты доступны молодежи, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. В ряде случаев стоимость перелета может быть в 2-3 раза ниже рыночной. При этом программа региональных перевозок доступна всем гражданам РФ без привязки к прописке, что стимулирует внутренний туризм и интерес к неочевидным маршрутам в глубинке страны.
"Субсидированные программы позволяют планировать бюджетные поездки даже в высокий сезон. Важно бронировать такие билеты заранее, так как квоты на льготные места ограничены", — рассказала Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
Статистические данные профильных ведомств показывают, что авиационный рынок демонстрирует высокую сопротивляемость инфляционным процессам. Рост средних цен на билеты в последние годы был значительно ниже общего уровня инфляции. Это обусловлено высокой конкуренцией и борьбой авиакомпаний за пассажиропоток в условиях меняющегося спроса.
Перевозчики находят новые способы оптимизации расходов, внедряя велнес-услуги или расширяя дополнительные сервисы. Тренд на комплексный отдых, когда термальные комплексы и спа становятся частью пакетных предложений, также помогает удерживать базовые тарифы на перелеты. Рынок адаптируется к финансовым возможностям путешественников, предлагая гибкие тарифные сетки.
Нет, с марта 2026 года электронный вид посадочного официально приравнен к бумажному. Вы можете предъявить его на экране смартфона при наличии соответствующего оборудования в аэропорту.
Да, согласно новым правилам, если задержка составляет более 30 минут от времени в билете, пассажир имеет право на возврат денежных средств.
Для детей до 12 лет и их сопровождающих предоставление соседних мест должно быть бесплатным. Порядок их предоставления будет четко описан в правилах авиакомпании.
Это небольшая сумма (до 150 рублей), которую авиакомпании будут перечислять на нужды реконструкции и развития аэропортовой инфраструктуры.
