Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее

Туристический налог, или турналог, превратился в глобальный механизм поддержки инфраструктуры, часто скрытый в итоговой стоимости номера. Эта небольшая доплата, независимо от класса жилья — от стандартного до президентского люкса, — направляется не отелям, а муниципалитетам для ремонта дорог, реставрации памятников и обустройства парков. Такой ритуальный сбор укрепляет социальные связи сообществ, делая города привлекательнее для повторных визитов, подобно тому, как древние племена вкладывали ресурсы в общие блага.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист с картой

По словам Анны Бурзаковской, генерального менеджера парк-отеля Sheraton Skypoint Luxe, сбор фиксированный и зависит от местного законодательства. Он начисляется за каждую ночь, обычно уже включён в бронь через агрегаторы и обязателен для иностранцев, но не для резидентов. В десятках стран этот инструмент улучшает аэропорты, велодорожки и экскурсионные маршруты, минимизируя негатив от роста цен.

"Чего точно хочется добиться всей индустрии? Чтобы доходы поддерживали приток новых гостей и превращали город в место, куда хочется возвращаться снова. Вкладываться в инфраструктуру города — вовсе не абстрактная история. Мы все видим: чем уютнее и современнее становится пространство вокруг гостиниц — тем больше хочется делиться этими адресами с друзьями. Наверное, это самый честный критерий работы любого туристического налога", — заключила Анна Бурзаковская.

Десятки государств успешно применяют турналог для устойчивой туристической экосистемы, где средства быстро преобразуют городскую среду. В России внедрение точечное, с акцентом на мягкий переход, чтобы гости замечали улучшения, а не "скрытые платежи". Доплата распределяет нагрузку на инфраструктуру пропорционально трафику туристов — сообщает "Вести Подмосковья".