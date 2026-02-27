Старые схемы больше не работают: россияне выбирают новый подход к путешествиям

Более трети россиян (36%) при планировании поездок предпочитают обращаться к туристическим агентствам, сохраняя интерес к профессиональному сопровождению и готовым решениям. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара купила билеты на отдых

Согласно опросу, 33% участников полностью берут планирование в свои руки — самостоятельно подбирают направления, бронируют билеты и жилье. Еще 20% ориентируются на советы друзей и знакомых, 8% черпают идеи в социальных сетях и у блогеров, а 3% уже подключают к организации поездки инструменты искусственного интеллекта.

Таким образом, по данным исследования, туристический рынок сегодня демонстрирует равновесие между классическим форматом с участием агентств и самостоятельной моделью планирования. Одна часть путешественников делает ставку на экспертную помощь и снижение рисков, другая — на гибкость, свободу выбора и возможность контролировать бюджет.

Согласно результатам опроса, главным мотивом при выборе формата подготовки к поездке стало стремление контролировать все этапы путешествия — этот вариант выбрали 28% респондентов. Еще 25% руководствуются привычкой действовать определенным образом, 23% рассчитывают на экономию средств, 15% — на экономию времени, а 9% стремятся снизить стресс, связанный с организацией отдыха.