Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эстрогеновый щит дает трещину: привычные ритуалы красоты медленно разрушают женское сердце
Литература с болевым синдромом: почему мозг просит пощады уже на третьей странице
Рунет готовится к перерождению: названа дата, когда он сможет работать без мировой сети
Структура зарплаты в марте удивит: почему выплаты во второй половине окажутся больше обычного
Эффект пустого бака: почему февральское истощение нельзя вылечить просто долгим выходным сном
Гарпуны убрали — киты продолжают гибнуть: эта сила собирает 300 тысяч жертв в год
Зависимость от коротких видео вышла на уровень диагноза: последствия затрагивают не только внимание
Дом с голосовым помощником становится стеклянным: за что на самом деле платят удобством
Новый порог в банкоматах грозит сорвать доходы самозанятых: деньги больше не пустят так легко

Старые схемы больше не работают: россияне выбирают новый подход к путешествиям

Туризм

Более трети россиян (36%) при планировании поездок предпочитают обращаться к туристическим агентствам, сохраняя интерес к профессиональному сопровождению и готовым решениям. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Пара купила билеты на отдых
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара купила билеты на отдых

Согласно опросу, 33% участников полностью берут планирование в свои руки — самостоятельно подбирают направления, бронируют билеты и жилье. Еще 20% ориентируются на советы друзей и знакомых, 8% черпают идеи в социальных сетях и у блогеров, а 3% уже подключают к организации поездки инструменты искусственного интеллекта.

Таким образом, по данным исследования, туристический рынок сегодня демонстрирует равновесие между классическим форматом с участием агентств и самостоятельной моделью планирования. Одна часть путешественников делает ставку на экспертную помощь и снижение рисков, другая — на гибкость, свободу выбора и возможность контролировать бюджет.

Согласно результатам опроса, главным мотивом при выборе формата подготовки к поездке стало стремление контролировать все этапы путешествия — этот вариант выбрали 28% респондентов. Еще 25% руководствуются привычкой действовать определенным образом, 23% рассчитывают на экономию средств, 15% — на экономию времени, а 9% стремятся снизить стресс, связанный с организацией отдыха.

"Полученные данные показывают, что туристы становятся все более осознанными и требовательными к формату планирования поездок. Для одних ключевыми факторами остаются комфорт и снижение рисков, которые обеспечивают турагентства, для других — свобода выбора, гибкость и возможность оптимизировать бюджет. При этом рост интереса к цифровым инструментам, включая ИИ и социальные сети, говорит о трансформации пользовательских привычек и постепенном смещении фокуса в сторону гибридных моделей планирования путешествий," — поделились в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Клуб Главного Редактора
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Новости Петропавловска сегодня
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Литература с болевым синдромом: почему мозг просит пощады уже на третьей странице
Старые схемы больше не работают: россияне выбирают новый подход к путешествиям
Рунет готовится к перерождению: названа дата, когда он сможет работать без мировой сети
Танец на газоне с тайным смыслом: кружение собаки перед туалетом оказалось сложным шифром
Казахский оброк: Трамп выставил Токаеву этот счёт за спасение власти в январе 2022 года
Структура зарплаты в марте удивит: почему выплаты во второй половине окажутся больше обычного
Двенадцать бутонов на одной ветке: неприхотливое растение превращает обычную комнату в райский сад
Эффект пустого бака: почему февральское истощение нельзя вылечить просто долгим выходным сном
Физика холода бросает вызов: гигантские вложения сделают ямальскую зиму комфортной для людей
Гарпуны убрали — киты продолжают гибнуть: эта сила собирает 300 тысяч жертв в год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.