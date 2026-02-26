Дофаминовая ловушка комфорта: сибиряки массово превращают жильё в доходный сетевой бизнес

Новосибирск уверенно входит в топ-10 российских городов по популярности посуточной аренды, где бум внутреннего туризма меняет баланс сил на рынке недвижимости. Антропология миграций объясняет этот тренд: люди ищут не просто крышу над головой, а пространство, активирующее дофаминовые цепи комфорта, подобно домашнему очагу. За первый месяц года бронирования выросли на 11%, а средняя цена — на 2%, сигнализируя о растущем спросе на гибкие решения.

Гостиница-долгострой "Турист" в Новосибирске

Гости предпочитают студии и однокомнатные квартиры (80% бронирований), приезжая парами или семьями, с пиком в летние месяцы; загородный сегмент подскочил на 16%. По данным конференции Авито Путешествия, Октябрьский район лидирует, а Дзержинский вырос на 29%. Эксперты отмечают сдвиг: 47% выбирают частный сектор за ощущение дома и гибкость, в отличие от отелей (35%).

Рынок посуточной аренды в Новосибирске профессионализируется — собственники управляют портфелями объектов, конкурируя качеством, а не ценой; число предложений выросло на 8%.

"В Новосибирске становится больше профессиональных игроков. Люди управляют уже не одной квартирой, а несколькими объектами. Появляются управляющие компании, системный бизнес. Если раньше посуточная аренда часто воспринималась как дополнительный заработок, то сейчас это полноценная предпринимательская модель. Рынок стал более конкурентным, но конкуренция смещается от цены к качеству. Выигрывает не тот, у кого дешевле, а тот, у кого безопаснее, прозрачнее и комфортнее", — отметила руководитель группы отдела продаж Авито. Путешествия Жанна Луцкая.

Физика трения в конкуренции ускоряет инвестиции в сервис и безопасность. Сервисы вроде Авито внедряют ИИ для фильтрации отзывов и предотвращения отмен, сократив проблемы втрое за 2,5 года. Это стабилизирует рынок, разгружая центр и развивая периферию; для местных — вызов в долгосрочной аренде, но шанс на доходный бизнес. Биохимия доверия через отзывы делает платформы надежными хабами для туристов — сообщает atas.info.