Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха

Туристическое страхование трансформировалось из формального требования для визы в фундаментальный инструмент финансовой безопасности. В условиях волатильности глобальных логистических цепочек и высокой стоимости зарубежной медицины, полис выступает гарантом стабильности при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Как подчеркивают эксперты, наличие защиты минимизирует риски, связанные с внезапными заболеваниями, травмами или отменой запланированного маршрута.

Фото: unsplash.com by Karsten Winegeart is licensed under Free to use under the Unsplash License Отдых для двоих

Директор проектов "СберСтрахования" Елена Кошелева в интервью отметила стабильный рост интереса к таким продуктам. Согласно приведенным данным, в сегменте внутреннего туризма количество оформленных через банк договоров за прошлый год увеличилось на 12%. Всего в 2025 году путешественники приобрели у компании 165 тысяч страховых полисов, что подтверждает запрос на осознанное планирование отдыха.

Структура страхового покрытия напрямую коррелирует с форматом поездки и выбранным тарифом. По словам Кошелевой, базовые решения традиционно фокусируются на экстренной медицине, включая диагностику и транспортировку в госпиталь. Расширенные программы дополнительно защищают бюджет при занятиях активным спортом, утере личных вещей или судебных издержках. Специалист пояснила, что дополнительные опции также могут компенсировать убытки из-за отказа в визе или повреждения домашнего имущества в отсутствие владельца.

"Без наличия страхового полиса все расходы на лечение, восстановление документов и иные непредвиденные ситуации придется нести самостоятельно. Внимательно изучайте условия договора перед его подписанием, чтобы четко понимать, какие случаи покрываются страховкой, а какие — нет", — заключила Кошелева.

Эксперт также напомнила о необходимости следовать установленному регламенту при наступлении страхового случая и сохранять спокойствие для оперативной координации помощи через ассистанс-службу — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".