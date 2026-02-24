Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму

Попытка наладить стабильное авиасообщение между Новосибирском и Мьянмой вновь столкнулась с суровыми реалиями туристического рынка: прямое авиасообщение временно прекращено из-за критически низкого спроса. Несмотря на экзотический статус побережья Индийского океана и наличие безвизового режима, сибирские путешественники предпочитают проверенные маршруты Юго-Восточной Азии. Финальный рейс сезона по направлению Новосибирск — Мандалай был выполнен 14 февраля 2026 года, после чего программа была законсервирована до осени.

Фото: Ngapali Beach, Myanmar by ReflectedSerendipity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пляж Мьянмы

Анализ пассажиропотока демонстрирует отсутствие устойчивого интереса к локации: за весь 2025 год из аэропорта Толмачево было совершено лишь восемь вылетов, а заполняемость бортов в весенние месяцы падала до критических отметок в 32-50 человек. Ссылаясь на данные Минэкономразвития региона, подчеркивает, что даже упрощение визовых формальностей в начале 2026 года не спровоцировало ажиотажа. Представители туристической отрасли отмечают, что Мьянме пока не удается конкурировать с Таиландом или Вьетнамом, которые показывают колоссальный рост популярности, измеряемый сотнями процентов.

Факторы сдерживания и альтернативные маршруты

Климатическая цикличность: С наступлением лета в Юго-Восточной Азии традиционно завершается туристический сезон, что делает полеты экономически нецелесообразными.

С наступлением лета в Юго-Восточной Азии традиционно завершается туристический сезон, что делает полеты экономически нецелесообразными. Отсутствие инфраструктуры: Туристы отмечают нехватку привычного сервиса при достаточно высокой стоимости логистики.

Туристы отмечают нехватку привычного сервиса при достаточно высокой стоимости логистики. Конкуренция с Японией: Упрощение визового режима со Страной восходящего солнца с февраля 2026 года перетянуло часть премиального сегмента путешественников.

Эксперты полагают, что направление требует глубокого переосмысления позиционирования, так как одного только океана недостаточно для привлечения сибиряков. Текущая пауза в полетах является логичным следствием сезонности и специфики климата Мьянмы. При этом другие экзотические опыты, например, поездки в Северную Корею, находят своего потребителя за счет уникальных эмоциональных переживаний, которых, по мнению аналитиков, пока не хватает в маркетинговой стратегии мьянманского направления.

Особую роль в поведении туристов играет и экономический фактор: в начале 2026 года наблюдалось снижение цен на популярные курорты Турции и Египта, что окончательно дезориентировало потенциальных первооткрывателей Мандалая.

В итоге Мьянма остается в статусе "загадочного соседа", долететь до которого без пересадок теперь можно будет не раньше следующего бархатного сезона — сообщает atas.info.