Горящие туры это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены

Туризм

Отпуск за границей может обойтись заметно дешевле рыночной цены, но рассчитывать на случайную удачу не стоит. Существенную экономию дает не "горящее" предложение, а продуманное планирование поездки. 

Пляж
Фото: unsplash.com by Thompson Le is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пляж

Почему горящие туры — не гарантия выгоды

Руководитель Travel-агентства Mir Дмитрий Мир отмечает, что цены у туроператоров публичные и фактически одинаковые для всех агентств. Поэтому обходить несколько офисов в поисках более низкой стоимости бессмысленно — базовая цена формируется оператором.

По словам специалиста, туристу полезно самостоятельно проверить стоимость тура на официальном сайте туроператора. Это позволяет понимать реальную цену и исключить возможную наценку агентства.

"Есть только один способ сэкономить на покупке тура — раннее бронирование. Все остальное — это фейк. Например, "горящее" предложение — это тоже фейк. Никто не понимает вообще, что это значит. Чем раньше покупать, тем лучше", — пояснил Дмитрий Мир.

Как работает раннее бронирование

Мир считает, что оптимальный срок для покупки тура — минимум за полгода до выезда. В этот период отели часто выставляют ограниченное количество номеров с максимальными скидками, чтобы протестировать спрос.

"Реальный способ сэкономить до сорока процентов это бронировать по ранним срокам. В отеле, допустим, пятьсот номеров. Они посмотрят спрос с рынка на сто номеров с дисконтом сорок процентов. На второй день отель скажет, теперь скидка двадцать процентов. Чем ближе к делу, тем дороже и меньше вариантов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, по мере приближения даты поездки скидки сокращаются, а выбор размещения уменьшается. В результате турист платит больше и получает меньше альтернатив.

Когда отдых действительно дешевеет

Исключением из правила раннего бронирования, по словам представителя отрасли, являются внесезонные направления и периоды с низким спросом. Речь идет о датах перед Новым годом с возвратом до начала праздников или сразу после майских выходных. Об этом сообщает MoneyTimes.

В такие периоды спрос падает, и туры могут стоить ниже обычного уровня. Однако это связано не с "горящими" предложениями, а с сезонными колебаниями рынка.

Таким образом, наибольшую экономию обеспечивает не случайная скидка, а стратегический подход к планированию отдыха.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
