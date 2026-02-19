Горящие туры это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены

Отпуск за границей может обойтись заметно дешевле рыночной цены, но рассчитывать на случайную удачу не стоит. Существенную экономию дает не "горящее" предложение, а продуманное планирование поездки.

Фото: unsplash.com by Thompson Le is licensed under Free to use under the Unsplash License Пляж

Почему горящие туры — не гарантия выгоды

Руководитель Travel-агентства Mir Дмитрий Мир отмечает, что цены у туроператоров публичные и фактически одинаковые для всех агентств. Поэтому обходить несколько офисов в поисках более низкой стоимости бессмысленно — базовая цена формируется оператором.

По словам специалиста, туристу полезно самостоятельно проверить стоимость тура на официальном сайте туроператора. Это позволяет понимать реальную цену и исключить возможную наценку агентства.

"Есть только один способ сэкономить на покупке тура — раннее бронирование. Все остальное — это фейк. Например, "горящее" предложение — это тоже фейк. Никто не понимает вообще, что это значит. Чем раньше покупать, тем лучше", — пояснил Дмитрий Мир.

Как работает раннее бронирование

Мир считает, что оптимальный срок для покупки тура — минимум за полгода до выезда. В этот период отели часто выставляют ограниченное количество номеров с максимальными скидками, чтобы протестировать спрос.

"Реальный способ сэкономить до сорока процентов это бронировать по ранним срокам. В отеле, допустим, пятьсот номеров. Они посмотрят спрос с рынка на сто номеров с дисконтом сорок процентов. На второй день отель скажет, теперь скидка двадцать процентов. Чем ближе к делу, тем дороже и меньше вариантов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, по мере приближения даты поездки скидки сокращаются, а выбор размещения уменьшается. В результате турист платит больше и получает меньше альтернатив.

Когда отдых действительно дешевеет

Исключением из правила раннего бронирования, по словам представителя отрасли, являются внесезонные направления и периоды с низким спросом. Речь идет о датах перед Новым годом с возвратом до начала праздников или сразу после майских выходных. Об этом сообщает MoneyTimes.

В такие периоды спрос падает, и туры могут стоить ниже обычного уровня. Однако это связано не с "горящими" предложениями, а с сезонными колебаниями рынка.

Таким образом, наибольшую экономию обеспечивает не случайная скидка, а стратегический подход к планированию отдыха.