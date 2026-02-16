Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом

Закрытие тысяч кафе и ресторанов может отразиться не только на рынке общепита, но и на туристической привлекательности регионов. По оценке парламентария, сегмент может просесть примерно на 10%. Такой сценарий он связал с сокращением числа предприятий общественного питания и замедлением потребительских расходов на рестораны и кафе.

Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Государственная дума

Рынок на этапе адаптации

Сергей Кривоносов сослался на рыночную аналитику: за последний год количество заведений общепита в стране уменьшилось примерно на 3%. Только в 2025 году было ликвидировано около 35 тысяч предприятий. При этом депутат подчеркнул, что подобная динамика во многом отражает естественный процесс обновления отрасли, когда одни проекты уходят с рынка, а на их месте появляются новые форматы.

По его словам, отрасль проходит стадию структурной адаптации к изменившимся экономическим условиям и трансформации потребительского спроса. Официальной статистики, фиксирующей снижение гастротуризма в процентах, пока нет. Однако косвенные показатели указывают на изменение поведения клиентов.

В целом отрасль переживает этап структурной адаптации к изменившимся экономическим условиям и потребительскому спросу. Официальной статистики по снижению гастротуризма в процентах нет. Вместе с тем фиксируется замедление роста потребительских расходов на рестораны и кафе — с 23% год к году до около 6%. Это говорит скорее о корректировке спроса, чем о резком падении.

"При отсутствии дополнительных мер поддержки возможна умеренная просадка сегмента гастротуризма в пределах 10%, однако многое будет зависеть от общей динамики внутреннего туризма", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Поддержка и налоговые изменения

Кривоносов заявил, что в текущих условиях важно сохранить деловую активность в сегменте и не допустить его дальнейшего ослабления. Среди приоритетных шагов он назвал точечные налоговые стимулы и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь также идет о субсидировании отдельных затрат и интеграции заведений в туристические кластеры.

"Кроме того, считаю необходимым рассмотреть возможность корректировки налоговой нагрузки для предприятий общественного питания, в том числе проработать вопрос перехода с упрощенной системы налогообложения на общую систему для того, чтобы исключить уход части предприятий в "тень", — заключил Сергей Кривоносов.

Отдельное внимание предлагается уделить включению гастрономических маршрутов, фестивалей и локальной кухни в региональные туристические продукты. Кроме того, парламентарий считает необходимым развивать систему подготовки кадров, повышать качество сервиса и уровень заработных плат сотрудников отрасли — сообщает Газета.Ru.