Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным

Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом

Туризм

Закрытие тысяч кафе и ресторанов может отразиться не только на рынке общепита, но и на туристической привлекательности регионов. По оценке парламентария, сегмент может просесть примерно на 10%. Такой сценарий он связал с сокращением числа предприятий общественного питания и замедлением потребительских расходов на рестораны и кафе.

Государственная дума
Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Государственная дума

Рынок на этапе адаптации

Сергей Кривоносов сослался на рыночную аналитику: за последний год количество заведений общепита в стране уменьшилось примерно на 3%. Только в 2025 году было ликвидировано около 35 тысяч предприятий. При этом депутат подчеркнул, что подобная динамика во многом отражает естественный процесс обновления отрасли, когда одни проекты уходят с рынка, а на их месте появляются новые форматы.

По его словам, отрасль проходит стадию структурной адаптации к изменившимся экономическим условиям и трансформации потребительского спроса. Официальной статистики, фиксирующей снижение гастротуризма в процентах, пока нет. Однако косвенные показатели указывают на изменение поведения клиентов.

В целом отрасль переживает этап структурной адаптации к изменившимся экономическим условиям и потребительскому спросу. Официальной статистики по снижению гастротуризма в процентах нет. Вместе с тем фиксируется замедление роста потребительских расходов на рестораны и кафе — с 23% год к году до около 6%. Это говорит скорее о корректировке спроса, чем о резком падении.

"При отсутствии дополнительных мер поддержки возможна умеренная просадка сегмента гастротуризма в пределах 10%, однако многое будет зависеть от общей динамики внутреннего туризма", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Поддержка и налоговые изменения

Кривоносов заявил, что в текущих условиях важно сохранить деловую активность в сегменте и не допустить его дальнейшего ослабления. Среди приоритетных шагов он назвал точечные налоговые стимулы и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь также идет о субсидировании отдельных затрат и интеграции заведений в туристические кластеры.

"Кроме того, считаю необходимым рассмотреть возможность корректировки налоговой нагрузки для предприятий общественного питания, в том числе проработать вопрос перехода с упрощенной системы налогообложения на общую систему для того, чтобы исключить уход части предприятий в "тень", — заключил Сергей Кривоносов.

Отдельное внимание предлагается уделить включению гастрономических маршрутов, фестивалей и локальной кухни в региональные туристические продукты. Кроме того, парламентарий считает необходимым развивать систему подготовки кадров, повышать качество сервиса и уровень заработных плат сотрудников отрасли — сообщает Газета.Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Садоводство, цветоводство
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Кухни закрываются, вывески гаснут: гастротуризм сталкивается с новым вызовом
Платёжки ЖКХ взлетели на 20%: скрытая математика тарифов, о которой редко задумываются
Сердце под ударом: эти 6 привычек резко сокращают риск и держат давление в норме
Суровый климат Чукотки отступил перед тарелкой: за этим вкусом летят через всю страну
Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды
Новый тренер — старые проблемы: Рубин застрял без новичков до дедлайна лиги февраля
Растаможка с подвохом: почему ваш новый автомобиль может стоить еще два штрафа
Сирена больше не парализует: белгородцы освоили навык, который работает быстрее страха
Рассада томатов чахнет на подоконнике: 7 ошибок, которые крадут урожай
Защитная диарея или биоатака? Вскрыт самый позорный секрет выживания в океане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.