Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса

Туризм

Спонтанный отпуск может стать приятным приключением, но только если сборы не превращаются в гонку с паникой и забытыми документами. Чтобы уехать в путешествие буквально за час и не обнаружить уже в аэропорту, что важное осталось дома, нужна простая система подготовки.

Сборы в отпуск
Фото: unsplash.com by Neakasa is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сборы в отпуск

Списки и документы: основа быстрых сборов

Эксперт по туризму, учредитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская отмечает, что возможность "сорваться" в поездку без долгого планирования требует предварительной подготовки. По ее словам, у путешественника должны быть заранее составленные списки вещей и дел, а также собранные базовые наборы для поездок.

Эксперт считает, что особенно важно заранее решить вопросы с документами и финансами. Она рекомендует иметь сразу два загранпаспорта — это официально разрешено и позволяет не зависеть от ситуации, когда один документ находится на визовом оформлении.

"Желательно также иметь два загранпаспорта, это официально разрешено и решает много задач, например, один паспорт на визе, второй доступен доя поездки", — рекомендует Виктория Подольская.

Также специалист советует оформить расширенную годовую медицинскую страховку и заранее позаботиться о наличии карты иностранного банка, которая может пригодиться за рубежом.

Чемодан, который собирается сам

Отдельное внимание эксперт уделяет организации багажа. По ее словам, сборы можно ускорить в разы, если заранее подготовить чемодан и использовать органайзеры.

Подольская объясняет, что в ее чемодане всегда лежат специальные аксессуары для сортировки вещей. Это позволяет быстро разложить одежду по категориям и собрать комплекты под разные активности.

"В моем чемодане всегда лежат органайзеры, которые помогают быстро и удобно сортировать и упаковать вещи", — отметила Виктория Подольская.

Она также рекомендует заранее продумать подборку одежды с учетом погоды и отдыха, чтобы не тратить время на сомнения, что с чем сочетать.

Аптечка, уход и связь — то, что чаще всего забывают

Подольская советует иметь индивидуальную аптечку со списком необходимых лекарств. По ее словам, стоит заранее подготовить небольшие емкости объемом 50-100 миллилитров для привычных средств ухода.

Кроме того, эксперт напоминает о практичных вещах, которые часто оказываются критически важными: power bank, который лучше положить в ручную кладь, и сим-карта для интернета за границей. Она не рекомендует рассчитывать только на Wi-Fi в отеле или аэропорту. Об этом сообщает MosTimes.

Мелочи, которые спасают в дороге

Эксперт также перечислила вещи, которые помогают чувствовать себя комфортно в любой поездке. В их числе сумка кросс-боди, платок или шарф, солнцезащитные очки и беруши для перелета.

"Я беру в путешествия сумочку кросс-боди, чтобы руки были свободны, а паспорт и деньги оставались под контролем", — резюмировала Виктория Подольская.

Она добавила, что наличные деньги тоже стоит держать дома заранее, желательно мелкими купюрами в евро и долларах, чтобы в случае срочного выезда не искать обменник в последний момент.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
