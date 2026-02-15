Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год

Турецкие курорты готовятся к новому летнему сезону заранее, и 2026 год не стал исключением. Отельеры активно обновляют инфраструктуру, пересматривают концепции "все включено" и делают ставку на раннее бронирование. При этом в рублях отдых для россиян в ряде случаев оказывается даже выгоднее, чем год назад. Об этом сообщает АТОР.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роскошный завтрак на отдыхе

Турецкие отели делают ставку на обновления и гибкие цены

В Москве прошёл масштабный двухдневный воркшоп PEGAS Touristik, где 28 брендов турецких гостиниц представили свои планы на лето 2026 года. Формат встречи позволил турагентам не только получить подробную информацию о новинках, но и обсудить реальные показатели спроса на пляжный отдых в Турции.

По словам представителей большинства сетей, раннее бронирование в этом году идёт активнее, чем в 2025-м. Главный фактор — привлекательные цены у туроператоров и укрепление рубля. Несмотря на рост контрактных тарифов в евро на 5-10%, итоговая стоимость туров с перелётом из Москвы зачастую выглядит более комфортной для российских туристов.

Особое внимание на воркшопе привлекла сеть Swandor Hotels & Resorts. Главной новостью стало присоединение легендарного Mardan Palace 5*, который с января 2026 года работает как самостоятельный сегмент без приставки Swandor. В этом сезоне концепция отеля сохранится в привычном для гостей формате, а серьёзные изменения запланированы уже после 31 декабря.

Кроме флагманов Swandor Kemer 5* и Topkapı Palace 5*, сеть усилила позиции в Сиде. Lykia World Antalya 5* постепенно проходит реновацию: обновлена система кондиционирования, улучшено питание, а сам отель по-прежнему привлекает самым протяжённым пляжем Антальи — около 2,5 км. Компактный Berry Blue 5* на первой линии демонстрирует высокий спрос благодаря семейным номерам и спокойной атмосфере.

Кемер, Белек и Бодрум: расширение концепций и новые форматы

Сеть The Norm (ATG Hotels) расширила присутствие в Кемере. Simena Comfort Hotel 5* перешёл под управление The Norm Oriental 5*, а к лету здесь обновляют общественные пространства и рестораны. В Бодруме The Norm Collection Door'a 5* представит обновлённые виллы Garden Villa — востребованный формат для семейного и приватного отдыха.

Belek Beach Resort 5*, ранее инвестировавший 26 млн евро в реновацию и строительство корпуса Elit, продолжает развивать зонирование: семейная часть с детской инфраструктурой и активной анимацией и зона 13+ с отдельной инфраструктурой. К лету появятся зиплайн, подогреваемый открытый бассейн и мини-аквапарк для взрослых. Бюджетная "сестра" Side Aluna 5* в Сиде прошла обновление номеров и усилила гастрономическую концепцию.

Nirvana Hotels сосредоточилась на модернизации территорий. В Nirvana Dolce Vita 5* обновляют клубные номера и общественные зоны. А в Nirvana Mediterranean Excellence 5* появится Blue Sky Lounge на крыше, новая гриль-зона и полностью реконструированный аквапарк с 13 горками.

Paloma Hotels фиксирует высокий интерес к обновлённому Paloma Grida 5* с аквапарком и зоной 18+. На Эгейском побережье выделяется Club Marvy 5* в регионе Оздере — отель с разделением на семейную и взрослую зоны, собственными пляжами и акцентом на натуральные материалы.

Подогреваемые бассейны и аквапарки — драйвер спроса

Sherwood Hotels & Resorts завершила масштабные реновации 2023-2024 годов. В Sherwood Exclusive Kemer обновляют амфитеатр и кондитерскую, в Sherwood Exclusive Lara — детский мини-клуб, а в Sherwood Dreams 5* модернизируют луна-парк и аквапарк. Отдельное внимание уделяется формату 16+ - TUI Blue Sherwood Belek 5* получит новый подогреваемый бассейн.

Dobedan Hotels (ранее Alva Donna) демонстрирует рост спроса выше прошлогоднего уровня. Dobedan World Palace 5* и Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* традиционно популярны благодаря подогреваемым бассейнам и аквапаркам, что делает их востребованными не только летом, но и в межсезонье.

TUI Hotels & Resorts Turkey отмечает возвращение интереса к брендам AQI (Pegasos) и Magic Life. Бесплатный Wi-Fi и сейфы стали дополнительным преимуществом. AQI Pegasos Royal 5* в Аланье привлекает просторной территорией и 16 горками аквапарка, а Magic Life Masmavi 5* - виллами в лесу и зоной Lagoon со swim-up номерами. Всё это усиливает позиции формата отели "все включено" на российском рынке.

Сеть Aydinbey делает ставку на новый проект Siu Collection 5* в Бельдиби с зелёной территорией и круглосуточным à la carte рестораном. При этом более доступные Aydinbey King's Palace 5* и Queen's Palace 5* остаются привлекательным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Сравнение: премиальные "пятёрки" и бюджетные варианты

При выборе тура важно учитывать не только стоимость, но и инфраструктуру.

Премиальные отели (Mardan Palace, Nirvana Mediterranean Excellence, Club Marvy) предлагают расширенные SPA-зоны, авторскую гастрономию, swim-up номера и дизайнерские пространства. Семейные комплексы среднего сегмента (Sherwood Dreams, Dobedan Beach Resort Comfort, AQI Pegasos World) делают акцент на аквапарках, детской анимации и удобстве для отдыха с детьми. Бюджетные "пятёрки" второй линии (Side Aluna, Greenwood Kemer) привлекают ценой и базовым набором услуг "все включено".

Советы по выбору отеля все включено на лето 2026

Определите приоритет: семейный отдых, релакс 16+ или luxury-формат. Уточните наличие подогреваемых бассейнов и аквапарков, если поездка запланирована на май или сентябрь. Сравните концепции питания: стандартное "все включено", ultra all inclusive, наличие круглосуточных ресторанов. Обратите внимание на реновацию последних лет — обновлённые номера и общественные зоны повышают комфорт. Проверьте удалённость от аэропорта и особенности пляжа: песчаный, галечный или смешанный.

Популярные вопросы о турах в Турцию летом 2026 года

Сколько стоит тур в Турцию летом 2026?

В среднем неделя на двоих с перелётом из Москвы во второй половине июня стоит от 170 до 380 тысяч рублей в зависимости от категории отеля и региона.

Что лучше выбрать — Кемер или Белек?

Кемер подойдёт тем, кто ценит горные пейзажи и хвойные леса, Белек — для песчаных пляжей, гольф-полей и премиальных комплексов.

Как выбрать отель для отдыха с детьми?

Обращайте внимание на наличие аквапарка, детского клуба, подогреваемых бассейнов и семейных номеров. Также важно уточнить концепцию питания и доступность медицинского пункта.