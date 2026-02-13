Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы

Закрытая более двух лет граница между Финляндией и Россией неожиданно превратилась в объект повышенного внимания. Восточные районы страны, которые ещё недавно жили за счёт приграничной торговли и потока туристов, теперь принимают экскурсионные группы.

Фото: Own work by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Финляндии

Экскурсии к забору

После решения Хельсинки закрыть погранпереходы в ноябре 2023 года линия раздела стала символом нового этапа отношений с Москвой. Восточная граница из транспортного коридора превратилась в демонстрацию новой политики безопасности. На этом фоне туда начали организовывать визиты для журналистов, политиков и обычных граждан.

По данным Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, только за прошлый год проведены несколько десятков организованных посещений. Общее число участников достигло примерно 400 человек. Чаще всего группы доставляют к пунктам пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, а также в штаб погранохраны в Иммоле.

Интерес усилился после завершения строительства значительной части заградительного сооружения. Новый забор высотой 3,5 метра оснащён дополнительным слоем колючей проволоки и камерами наблюдения. Построено около 35 километров, а в перспективе планируется возвести 200.

Ограничения и расчёты

Проект оценивается в сотни миллионов евро. При этом полностью перекрыть 1300 километров границы страна, вероятно, не сможет из-за нехватки финансирования. Оставшиеся участки предполагается контролировать традиционными методами патрулирования.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта подчёркивает, что превращать границу в туристическую достопримечательность нецелесообразно. По его словам, количество желающих превышает возможности ведомства по приёму групп. Тем не менее поток посетителей не сокращается.

Экскурсантам демонстрируют технику и экипировку, рассказывают о службе "в особых условиях" и разрешают фотографироваться у зданий постов. Доступ к отдельным участкам ограничен, поэтому увидеть сам забор удаётся не всем. И всё же именно он стал главным визуальным символом происходящих перемен.

Экономический фон

Рост интереса к границе совпал с непростой экономической ситуацией. В финской политической среде звучат оценки, связывающие ухудшение положения с разрывом торговых связей с Россией. Отсутствие прежнего товарооборота и туристического потока отразилось на приграничных регионах.

"Экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — написал у себя в соцсетях член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В конце 2025 года в стране звучали призывы открыть границу на фоне рекордного за 20 лет роста банкротств и потери тысяч рабочих мест. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко критиковал власти, указывая, что отсутствие российских туристов наносит удар по туристическому бизнесу. В этих условиях граница стала одновременно инфраструктурным проектом, политическим маркером и новой точкой притяжения — сообщает karelinform.ru.