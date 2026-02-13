Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы

Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы

Туризм

Закрытая более двух лет граница между Финляндией и Россией неожиданно превратилась в объект повышенного внимания. Восточные районы страны, которые ещё недавно жили за счёт приграничной торговли и потока туристов, теперь принимают экскурсионные группы.

Флаг Финляндии
Фото: Own work by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Финляндии

Экскурсии к забору

После решения Хельсинки закрыть погранпереходы в ноябре 2023 года линия раздела стала символом нового этапа отношений с Москвой. Восточная граница из транспортного коридора превратилась в демонстрацию новой политики безопасности. На этом фоне туда начали организовывать визиты для журналистов, политиков и обычных граждан.

По данным Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, только за прошлый год проведены несколько десятков организованных посещений. Общее число участников достигло примерно 400 человек. Чаще всего группы доставляют к пунктам пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, а также в штаб погранохраны в Иммоле.

Интерес усилился после завершения строительства значительной части заградительного сооружения. Новый забор высотой 3,5 метра оснащён дополнительным слоем колючей проволоки и камерами наблюдения. Построено около 35 километров, а в перспективе планируется возвести 200.

Ограничения и расчёты

Проект оценивается в сотни миллионов евро. При этом полностью перекрыть 1300 километров границы страна, вероятно, не сможет из-за нехватки финансирования. Оставшиеся участки предполагается контролировать традиционными методами патрулирования.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта подчёркивает, что превращать границу в туристическую достопримечательность нецелесообразно. По его словам, количество желающих превышает возможности ведомства по приёму групп. Тем не менее поток посетителей не сокращается.

Экскурсантам демонстрируют технику и экипировку, рассказывают о службе "в особых условиях" и разрешают фотографироваться у зданий постов. Доступ к отдельным участкам ограничен, поэтому увидеть сам забор удаётся не всем. И всё же именно он стал главным визуальным символом происходящих перемен.

Экономический фон

Рост интереса к границе совпал с непростой экономической ситуацией. В финской политической среде звучат оценки, связывающие ухудшение положения с разрывом торговых связей с Россией. Отсутствие прежнего товарооборота и туристического потока отразилось на приграничных регионах.

"Экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — написал у себя в соцсетях член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В конце 2025 года в стране звучали призывы открыть границу на фоне рекордного за 20 лет роста банкротств и потери тысяч рабочих мест. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко критиковал власти, указывая, что отсутствие российских туристов наносит удар по туристическому бизнесу. В этих условиях граница стала одновременно инфраструктурным проектом, политическим маркером и новой точкой притяжения — сообщает karelinform.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Наука и техника
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Новости Армении
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Привычные супы уходят в сторону: это горячее удивляет вкусом в стиле топовых бургерных
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Ограничения растут, слухи множатся: что выбрать взамен, если Telegram всё-таки рухнет
Пропустили март — потеряли урожай: ошибка, которую повторяют из года в год
Раньше воротили нос, теперь просят каждый день: капуста с неожиданным поворотом вкуса
Колонии муравьёв теряют гармонию: природа посылает тревожный знак изнутри экосистемы
Под северной гладью скрыта зона смерти: этот водоем играет по правилам другого мира
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
Посадили и почти забыли: 7 овощей, которые дают урожай без танцев с лейкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.