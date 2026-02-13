Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой

Резкая смена часовых поясов способна выбить из привычного ритма даже опытного путешественника. Организм не всегда успевает подстроиться под новый график, и особенно тяжело это переносится при перелетах в восточном направлении.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смена часовых поясов

Почему направление перелета имеет значение

По словам путешественника и журналиста Игоря Серебряного, при перелете с востока на запад организму перестроиться значительно проще. В этом случае человек как бы "удлиняет" свои сутки, что физиологически переносится легче.

Эксперт советует в первые дни после прилета сознательно не позволять себе засыпать раньше местного времени. Даже если усталость накрывает уже во второй половине дня, лучше выйти на прогулку и сохранить активность.

"Надо первые пару дней заставить себя не ложиться спать в неподходящее по местному времени время. Не ложиться спать в пять часов вечера, или в четыре вечера, погулять вне дома", — рассказал Игорь Серебряный.

По его словам, к десяти вечера усталость становится настолько сильной, что заснуть получится без дополнительных усилий.

Почему перелет на восток переносится тяжелее

Совсем иначе ситуация складывается при перелете с запада на восток — например, в страны Азии. Здесь человеку приходится "сокращать" сутки, и биологические часы сопротивляются такому сдвигу.

Серебряный отмечает, что заставить себя уснуть в нужное время практически невозможно. Даже если лечь в постель по расписанию, сон может не прийти.

"Заставить себя спать в нужное время невозможно. Если не спится, даже если вы ляжете, сон все равно не придет", — подчеркнул Игорь Серебряный.

По его словам, в подобных случаях сонливость может появляться лишь под утро, что особенно характерно для трансатлантических путешествий.

Как пережить джетлаг

Эксперт подчеркивает, что биологические ритмы трудно обмануть. При перелете на восток остается только постепенная адаптация, которая может занять до недели. Об этом сообщает MoneyTimes.

В крайних случаях, по его словам, возможно применение снотворных средств, однако основной стратегией остается постепенная перестройка режима. Важно учитывать, что организму требуется время, и ускорить этот процесс без последствий практически невозможно.