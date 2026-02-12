Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России

С 1 марта правила заселения в российские гостиницы изменятся, и это затронет как туристов, так и владельцев отелей. Бронирование станет более защищённым, а требования к средствам размещения — едиными по всей стране. Документ будет действовать шесть лет и охватит все форматы размещения — от крупных отелей до кемпингов.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стойка регистрации в гостинице

Что меняется в бронировании и заселении

Правительство утвердило обновлённые правила предоставления гостиничных услуг ещё в ноябре прошлого года. Полностью они начнут применяться с 1 марта, однако часть положений уже заработала.

Осенью гостиницам разрешили заселять гостей по загранпаспорту, а с января к списку допустимых документов добавились водительские права. Это расширило возможности для путешественников, особенно в ситуациях, когда внутренний паспорт по каким-либо причинам недоступен.

Программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев отметил, что обновление нормативной базы было ожидаемым шагом.

"Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих", — отметил Яковлев.

Одно из ключевых нововведений касается сроков ожидания гостя. Теперь отель обязан сохранять бронь в течение суток с момента предполагаемого заезда. Ранее номер могли снять, если турист не появился к установленному часу.

Если путешественник предупредил об отмене до даты заселения, ему обязаны вернуть всю внесённую сумму. В случае позднего отказа или незаезда гостиница вправе удержать оплату за одни сутки либо меньшую сумму, если это предусмотрено условиями. При этом сама гостиница может отказаться от размещения только при полном возмещении убытков клиенту.

Единые требования для всех форматов размещения

Обновлённые нормы распространяются не только на классические гостиницы и отели, но и на глэмпинги, базы отдыха, хостелы, кемпинги и другие средства размещения. Теперь для всех действует единый подход к правам и обязанностям сторон, что особенно важно на фоне активного развития внутреннего туризма и роста спроса на туристические услуги в России.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Роман Гареев считает, что изменения выравнивают баланс интересов.

"Реформа носит пропотребительский характер, направленный на минимизацию ситуационных рисков для туриста, связанных с задержками в пути или необходимостью срочной отмены поездки", — считает Гареев.

По его словам, новые правила формируют симметричные правовые гарантии: турист получает большую защиту своей брони, а гостиница — механизм компенсации прямых потерь при простое номера.

Отдельное внимание уделено прозрачности информации. Теперь в описании услуг должны указываться площадь номера, условия проживания и порядок отмены бронирования с конкретными сроками. Это повышает предсказуемость расходов для путешественников и снижает количество спорных ситуаций.

Реестр и дополнительные требования

Все объекты размещения — от крупных гостиничных комплексов до небольших баз отдыха — обязаны состоять в специальном государственном реестре. Без этого работать легально и размещаться на онлайн-агрегаторах будет невозможно. Таким образом, рынок становится более структурированным, а контроль — более системным, что напрямую связано с регулированием в сфере экономики и бизнеса.

Из перечня обязательных услуг исчезло требование обеспечивать гостей кипятком, однако добавилось новое — по запросу постояльцу должны предоставить тонометр. При этом сохраняются прежние обязанности: при необходимости бесплатно вызвать скорую помощь, предоставить аптечку, разбудить гостя по его просьбе, доставить корреспонденцию.

В совокупности изменения направлены на повышение стандартов сервиса и формирование единых правил игры для всего гостиничного рынка.

Кроме того, в ряде регионов уже применяется туристический налог. Например, в Миассе ставка составляет 2% от стоимости номера в сутки, но не менее 100 рублей. Для местных жителей, которые размещаются в гостиницах своего города, налог не взимается. Такие меры позволяют муниципалитетам формировать дополнительные источники дохода для развития туристической инфраструктуры, сообщает kursdela.biz.

Сравнение: старые и новые правила бронирования гостиниц

Обновлённое регулирование заметно отличается от прежнего подхода. Ранее условия часто зависели от внутренней политики конкретного отеля, теперь же акцент сделан на единые стандарты.

Срок ожидания гостя: раньше бронь могли аннулировать в день заезда после установленного часа, теперь — только спустя сутки. Возврат средств: ранее условия варьировались, сейчас закреплено обязательство полного возврата при отмене до даты заезда. Информация об услугах: раньше требования к детализации были менее строгими, теперь обязательно указывать площадь номера и порядок отмены. Перечень услуг: исключён кипяток, но добавлен тонометр и сохранены социально значимые сервисы.

Такое сравнение показывает, что система стала более формализованной и прозрачной.

Советы туристам при бронировании гостиницы

Чтобы воспользоваться преимуществами новых правил и избежать недоразумений, стоит придерживаться простых шагов:

Проверяйте, включён ли объект размещения в официальный реестр. Изучайте условия отмены брони и сроки возврата средств до оплаты. Сохраняйте подтверждение бронирования и переписку с отелем. При задержке в пути заранее уведомляйте гостиницу о возможном опоздании.

Такой подход поможет сохранить средства и избежать конфликтных ситуаций.

Популярные вопросы о новых правилах бронирования гостиниц

Можно ли отменить бронь без штрафа?

Да, если отказ оформлен до даты заезда, гостиница обязана вернуть всю уплаченную сумму.

Сколько времени отель обязан ждать гостя?

Согласно новым нормам, номер сохраняется в течение суток после предполагаемого времени заезда.

Что лучше: бронировать напрямую или через агрегатор?

Главное — убедиться, что объект состоит в официальном реестре. Способ бронирования вторичен по сравнению с легальным статусом гостиницы и прозрачностью условий.

Взимается ли туристический налог во всех регионах?

Нет, его устанавливают региональные и муниципальные власти. Условия и ставки могут отличаться в зависимости от территории.