Турция распаковывает всё включено: одна строка в чеке способна перевернуть рынок отдыха

Отдых по системе "все включено" долгое время считался главным преимуществом турецких курортов. Однако рост цен на алкоголь постепенно меняет экономику привычного формата. Отельеры всё чаще говорят о необходимости пересмотра модели all inclusive.

Фото: Own work by Ozgurmulazimoglu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алания

Почему дорожающий алкоголь влияет на туризм

В Турции стоимость спиртных напитков в последние годы растёт быстрее многих других товаров и услуг. По официальной статистике, категория "алкогольные напитки и табачные изделия" в январе показала рост около 27,5% в годовом выражении. Для курортных отелей Антальи и Средиземноморья это означает увеличение себестоимости пакетов "все включено".

Рост налоговой нагрузки и инфляция усиливают эффект. Туристы сравнивают Турцию с альтернативами — от Египта до стран Европы, где формат отдыха может быть гибче. В условиях конкуренции отели вынуждены искать новые сценарии ценообразования.

"Когда расходы на напитки начинают занимать заметную долю в турпакете, путешественники чаще выбирают более прозрачные и предсказуемые форматы отдыха", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

От дискуссий к возможным реформам

Представители отрасли уже предлагали трансформацию модели. Речь идёт о вариантах с выбором отдельных опций: базовое размещение плюс питание, а алкоголь и премиальные услуги — за дополнительную плату. Такой подход напоминает обсуждения вокруг запрет на продажу алкоголя в туристических странах, где регулирование напрямую влияет на спрос.

Аналитика, проведенная внутри отрасли, показывает, что сегмент all inclusive особенно чувствителен к таким изменениям, поскольку туристы сравнивают конечную стоимость отдыха с альтернативами. Участники рынка отмечают, что даже относительно умеренное повышение цен на алкоголь может привести к падению спроса на более дорогие пакеты услуг, так как многие путешественники рассматривают напитки в рамках отпуска как значительную часть общего впечатления и бюджета.

Классическая модель "всё включено" формирует особую культуру отдыха, где гости меньше покидают территорию отеля, реже пользуются экскурсиями и локальной гастрономией.

Классический all inclusive или гибкий формат

Классическая система "все включено" предполагает фиксированную стоимость, куда входят питание, напитки, анимация и инфраструктура. Турист заранее понимает итоговую цену отдыха.

Гибкая модель предлагает базовый тариф ниже, но предполагает доплату за алкоголь, премиальные рестораны или брендовые напитки. Такой вариант может быть выгоден тем, кто делает ставку на экскурсии, прогулки и активный отдых. Об этом сообщает РИА Новости.

Популярные вопросы о системе всё включено

Как выбрать оптимальный формат отдыха?

Сравните состав пакета, условия по напиткам и дополнительные сборы. Если вы планируете экскурсии и выезды за пределы отеля, гибкая модель может быть выгоднее.

Сколько стоит отдых по системе all inclusive?

Цена зависит от сезона, категории отеля и уровня включённых услуг. На итог влияет налоговая политика и рост акцизов на алкоголь.

Что лучше: классический all inclusive или гибкий тариф?

Для спокойного пляжного отдыха удобнее традиционная система. Для активных путешественников разумнее выбирать тариф с дополнительными опциями.