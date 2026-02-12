Город любви снова по карману: Париж после года неподъёмных цен внезапно сдаёт назад

Париж снова притягивает путешественников — и на этот раз не только атмосферой, но и более доступными авиабилетами. После периода подорожания стоимость перелётов постепенно возвращается к значениям двухлетней давности. Интерес к направлению заметно оживился, особенно в преддверии романтических дат.

Фото: archello.com by Такудзи Симмура is licensed under Free More Info Центр Нельсона Манделы в Париже

Как менялся спрос на перелёты в Париж

В 2024 году интерес к столице Франции снизился примерно на 15% по сравнению с 2023-м. При этом средняя цена билета туда-обратно выросла почти на 38% и достигла около 40 тысяч рублей против 29 тысяч годом ранее.

Уже в 2025 году тенденция развернулась. Спрос увеличился более чем в два раза — на 108% год к году, а средняя стоимость перелёта снизилась на 13% и составила около 35 тысяч рублей на человека.

На начало 2026 года билеты туда-обратно подешевели до 29 тысяч рублей. Это почти на 18% ниже прошлогоднего уровня и сопоставимо с ценами 2023 года. При планировании поездки важно учитывать не только перелёт, но и нюансы проживания, поскольку детали бронирования могут существенно повлиять на итоговый бюджет.

"Снижение цен на перелёты всегда запускает эффект отложенного спроса: люди быстрее принимают решение о поездке, когда видят понятный ценовой ориентир", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

Почему билеты дешевеют и как это влияет на рынок

Снижение стоимости авиабилетов напрямую стимулирует продажи. Париж традиционно востребован ко Дню всех влюблённых, однако всё больше туристов подходят к планированию прагматично, сравнивая направления и расходы.

Эксперты отмечают, что при снижении стоимости перелёта возрастает внимание к сопутствующим расходам — страховке, трансферу, выбору отеля и мобильной связи. В путешествии за границу всё чаще выручает eSIM, позволяющая подключиться к сети без физической SIM-карты и роуминговых сюрпризов, что особенно актуально в европейских столицах. Об этом сообщает "Газета.RU."

"Когда направление становится финансово доступнее, туристы готовы перераспределить бюджет в пользу впечатлений — музеев, гастрономии, экскурсий", — считает менеджер по зарубежному туризму, обозреватель Pravda. ru Ирина Соколова.

Париж как альтернатива массовым маршрутам

На фоне роста интереса к безвизовым и пляжным направлениям Париж сохраняет статус культурного центра. В отличие от курортного формата "всё включено", здесь акцент смещается на прогулки, музеи, гастрономию и архитектуру.

Перелёт по цене сопоставим с рядом популярных зимних маршрутов, однако формат отдыха отличается. Если в горах туристов привлекают активные программы и, например, российские горнолыжные курорты, то Париж делает ставку на атмосферу и насыщенную культурную повестку.

Париж или пляжные направления

Если сопоставить поездку в Париж с массовыми курортами, можно выделить несколько различий.

Стоимость перелёта: в 2026 году — около 29 тысяч рублей туда-обратно. Формат отдыха: экскурсионный туризм, музеи, гастрономия против пляжного релакса. Сезонность: интерес к Парижу распределён более равномерно в течение года.

Такой выбор подходит тем, кто ценит культурную программу и городской ритм.

Популярные вопросы о перелётах в Париж

Сколько стоит перелёт в Париж в 2026 году?

Средняя цена билета туда-обратно составляет около 29 тысяч рублей.

Когда лучше покупать билеты?

Оптимально — за несколько месяцев до поездки, особенно к праздничным датам.

Что выбрать — Париж или пляжный курорт?

Решение зависит от целей поездки: культурная программа и музеи или отдых у моря.