Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей

Иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий, а их расходы во время поездок заметно выросли. Однако потенциал въездного туризма по-прежнему реализован лишь частично: при устранении ряда барьеров поток гостей мог бы увеличиться в несколько раз. О том, что именно мешает более активному росту, и какие меры способны изменить ситуацию, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет в небе

Интерес к России растёт, но темпы пока умеренные

За последний год количество иностранных туристов, приезжающих в Россию, постепенно увеличивается. По словам Дмитрия Горина, ключевыми драйверами стали отмена виз с отдельными странами и расширение прямого авиасообщения, что положительно влияет на развитие въездного туризма.

"Мы видим рост интереса иностранных туристов к путешествиям в Россию на фоне отмены визового режима и увеличения объемов авиационной перевозки. Рост в целом динамичный, но пока очень умеренный — в среднем от 5 до 15 процентов", — отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Особенно заметно увеличился поток гостей с Ближнего Востока. За последний год число туристов из Саудовской Аравии выросло примерно на треть, а активность также демонстрируют путешественники из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана. Дополняют картину туристы из Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Финансовые и цифровые ограничения как фактор дискомфорта

Несмотря на позитивную динамику, въездной туризм сталкивается с рядом системных сложностей. Одна из ключевых проблем — финансовые ограничения. В России не работают банковские карты большинства зарубежных платёжных систем, а лимиты на ввоз наличной валюты усложняют расчёты за услуги и покупки.

По словам эксперта, такие условия напрямую влияют на поведение туристов и ограничивают их траты. Потенциальным решением могли бы стать специальные платёжные инструменты для гостей страны или смягчение правил ввоза наличных средств.

Не меньшие неудобства связаны и с мобильной связью. После прибытия в Россию у иностранцев нередко временно блокируются SIM-карты, что лишает их привычного доступа к интернету и навигации. Горин отмечает, что в ряде туристических стран давно используются специальные туристические SIM-карты, которые можно оформить заранее или сразу по прилёте.

Пограничные процедуры и их влияние на впечатление от поездки

Отдельной темой остаётся прохождение границы. Время ожидания на пограничном контроле может варьироваться от получаса до нескольких часов, а в отдельных случаях растягивается почти на весь день. В Российский союз туриндустрии регулярно поступают жалобы иностранных гостей на подобные ситуации, что негативно отражается на общем восприятии поездок по России.

Эксперт подчёркивает, что длительные и непрозрачные процедуры способны испортить первое впечатление от страны. Одним из вариантов решения он называет внедрение цифровых сервисов, которые позволят сделать путь туриста более предсказуемым и удобным. В качестве примера приводится проект Visit Russia, ориентированный на создание "бесшовного" маршрута для иностранцев — от пересечения границы до размещения и передвижения внутри страны.

Экономический эффект и цели до 2030 года

Сегодня Россию ежегодно посещают около 6,6 миллиона иностранных граждан. Из них примерно 1,6 миллиона приезжают по пакетным туристическим программам, а около 5 миллионов — с деловыми и другими целями. При этом, как отмечает Горин, у всех категорий гостей заметно вырос средний чек.

"Это связано не только с инфляцией. Иностранные туристы действительно стали тратить больше денег на гостиницы, рестораны, музеи, транспорт и авиаперелёты. Туризм даёт мощный мультипликативный эффект для экономики", — подчёркивает специалист.

Стратегическая цель отрасли — увеличить число иностранных туристов до 16 миллионов в год к 2030 году. Это означает рост валютных поступлений и дополнительную загрузку инфраструктуры в регионах.

Куда и когда едут иностранные туристы

География поездок иностранных гостей по России постепенно расширяется. Традиционно востребованы Москва и Санкт-Петербург, однако растёт интерес к Дальнему Востоку, северным регионам, Мурманской области и Карелии. Особое место занимает Сочи, который выигрывает за счёт прямых международных рейсов, развитой курортной инфраструктуры, горнолыжных трасс и игорной зоны.

Важно и то, что спрос на поездки не ограничивается летним сезоном. Зимой туристов привлекают фестивали, горные лыжи, зимние виды отдыха и развлекательные кластеры. Это позволяет говорить о постепенном формировании круглогодичного въездного туризма.

Популярные вопросы о въездном туризме в Россию

Почему иностранцы стали больше тратить в России?

Рост среднего чека связан как с инфляцией, так и с увеличением продолжительности поездок, числа услуг и развлечений, которыми пользуются туристы.

Из каких стран сейчас приезжает больше всего туристов?

Наиболее заметный рост фиксируется со стороны стран Ближнего Востока и Китая, а также Индии и государств Юго-Восточной Азии.

Что мешает быстрому росту въездного туризма?

Основные барьеры — проблемы с оплатой, мобильной связью и длительное прохождение пограничных процедур.

Какой потенциал у отрасли к 2030 году?

При решении ключевых вопросов Россия может увеличить поток иностранных туристов более чем в два раза — до 16 миллионов человек в год.