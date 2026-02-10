Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для многих россиян обращение за медицинской помощью за границей становится серьезным стрессом: 42% признались, что хотя бы раз испытывали страх идти к врачу во время поездки из-за языкового барьера. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно опросу, 42% россиян хотя бы раз испытывали тревогу при обращении к врачу за границей. Каждый седьмой (15%) из-за страха вовсе отказался от визита, а еще 11% смогли понять рекомендации только с помощью переводчика. Лишь 10% признались, что разобрались во всем самостоятельно, несмотря на волнение.

Несмотря на опасения, большинство россиян не заботятся о защите здоровья заранее. Только 18% оформляют медицинскую страховку перед каждой поездкой, а 37% делают это лишь при обязательном требовании. Еще 13% страхуют себя из-за опасений не суметь объясниться с врачом, тогда как почти треть опрошенных (32%) признались, что не покупают страховку вовсе.

"Страх обращения к врачу за границей – один из самых сильных языковых страхов, потому что он напрямую связан со здоровьем и ощущением уязвимости. Не понять собеседника не так страшно, как не понять свой диагноз и рекомендации по его лечению. Даже базовое знание языка, умение описать симптомы или задать уточняющие вопросы значительно снижает уровень тревоги в такие моменты. Мы видим, что язык перестает быть просто “навыком для путешествий” — он становится инструментом безопасности", — сказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
