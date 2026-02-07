Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток

Россияне всё активнее открывают для себя новое направление на туристической карте Ближнего Востока. Оман за короткий срок превратился из экзотического варианта "для знатоков" в одно из самых заметных зарубежных направлений для отдыха из России. Об этом свидетельствуют свежие данные по въездному туризму. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роскошный отдых

Турпоток из России в Оман вырос почти втрое

По информации Российского представительства министерства культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman), в 2025 году страну посетили около 86 тысяч россиян. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял примерно 34 тысячи человек. Таким образом, рост превысил 147%, что делает Россию одним из наиболее динамично растущих рынков для туристического направления на Ближнем Востоке.

Такой скачок интереса эксперты считают неслучайным. Оман в последние годы последовательно инвестирует в туристическую инфраструктуру, при этом делая ставку не на массовый формат, а на комфорт, природу и культурную аутентичность. Для российских путешественников это стало заметной альтернативой привычным маршрутам по странам Персидского залива.

Безвизовый режим и прямые рейсы как ключевые факторы

Одним из главных драйверов роста стал безвизовый режим для граждан России. В середине 2025 года власти Омана продлили срок пребывания россиян без визы до 30 дней, что упростило планирование как коротких поездок, так и более длительного отдыха.

Не менее важную роль сыграло развитие авиасообщения. Между Москвой и Маскатом действует круглогодичное прямое авиасообщение, а также была запущена чартерная программа в Салалу — курортный город на юге страны, ориентированный прежде всего на зимний пляжный отдых. Для туристов, ищущих тёплое море в холодное время года, это стало весомым аргументом в пользу зимнего отдыха за границей.

"Сейчас Султанат Оман активно занимается развитием туризма в стране. В середине 2025 года в Омане был продлён срок безвизового режима для россиян до 30 дней, что напрямую повлияло на российский турпоток", — рассказал основатель PrimeTours Александр Перепёлкин.

Конкуренция с ОАЭ и поиск новых впечатлений

Эксперты отмечают, что интерес к Оману во многом формируется за счёт туристов, которые уже неоднократно бывали в ОАЭ и других странах региона. Для них Оман становится логичным следующим шагом — похожий уровень сервиса сочетается здесь с иным ритмом и атмосферой.

"Оман является достойным конкурентом таким популярным туристическим направлениям, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Египет. Салала — курортное пляжное направление, где зима — лучший сезон для отдыха. Мы видим растущий интерес со стороны путешественников, которые уже бывали в ОАЭ и ищут новые впечатления", — отметил Александр Перепёлкин.

В отличие от соседних стран, Оман сознательно ограничивает высотную застройку, уделяет внимание сохранению природных ландшафтов и исторической среды. Это формирует иной образ отдыха — более спокойный и "человечный", что особенно ценят путешественники, уставшие от мегаполисов, сообщает Газета.Ru.

Какие направления выбирают россияне

Наиболее востребованными у российских туристов остаются столица Маскат и курорт Салала. Маскат привлекает сочетанием современной инфраструктуры и традиционной архитектуры, а также близостью к морю и горам. Салала, в свою очередь, известна мягким климатом зимой, протяжёнными пляжами и зелёными пейзажами, нетипичными для Ближнего Востока.

Помимо этого, всё большую популярность набирают комбинированные маршруты. Туристы включают в программу поездки в горные районы, посещение природных вади — высохших русел рек с оазисами и водоёмами, а также историческую Низву, бывшую столицу страны и важный культурный центр.

"При сопоставимом уровне сервиса со странами Персидского залива Оман предлагает другой формат отдыха — без высотной застройки, с чистым горизонтом, природным разнообразием и более аутентичной атмосферой", — подчеркнул Перепёлкин.

Культура и наследие как часть туристического продукта

Отдельного внимания туристов заслуживает культурная инфраструктура Омана. В Маскате расположен Королевский оперный театр — одна из самых известных культурных площадок региона, принимающая мировые музыкальные и театральные коллективы. Кроме того, в стране находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые органично вписываются в туристические маршруты.

Для многих путешественников именно сочетание пляжного отдыха, природы и насыщенной культурной программы становится решающим фактором при выборе направления. Оман в этом смысле выгодно отличается от более "однородных" курортных стран.

Прогнозы на 2026 год

В PrimeTours считают, что потенциал роста российского турпотока в Оман ещё далеко не исчерпан. При сохранении текущих объёмов авиаперевозок и активной маркетинговой поддержки со стороны Experience Oman в 2026 году число туристов из России может увеличиться ещё на 15-20%.

Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от стабильности авиасообщения, расширения отельной базы и дальнейшего развития туристических маршрутов внутри страны. Однако уже сейчас Оман уверенно закрепляется в списке направлений, которые россияне рассматривают не как экзотику, а как полноценную альтернативу привычным курортам.