Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток

Россияне всё активнее открывают для себя новое направление на туристической карте Ближнего Востока. Оман за короткий срок превратился из экзотического варианта "для знатоков" в одно из самых заметных зарубежных направлений для отдыха из России. Об этом свидетельствуют свежие данные по въездному туризму. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours.
По информации Российского представительства министерства культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman), в 2025 году страну посетили около 86 тысяч россиян. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял примерно 34 тысячи человек. Таким образом, рост превысил 147%, что делает Россию одним из наиболее динамично растущих рынков для туристического направления на Ближнем Востоке.
Такой скачок интереса эксперты считают неслучайным. Оман в последние годы последовательно инвестирует в туристическую инфраструктуру, при этом делая ставку не на массовый формат, а на комфорт, природу и культурную аутентичность. Для российских путешественников это стало заметной альтернативой привычным маршрутам по странам Персидского залива.
Одним из главных драйверов роста стал безвизовый режим для граждан России. В середине 2025 года власти Омана продлили срок пребывания россиян без визы до 30 дней, что упростило планирование как коротких поездок, так и более длительного отдыха.
Не менее важную роль сыграло развитие авиасообщения. Между Москвой и Маскатом действует круглогодичное прямое авиасообщение, а также была запущена чартерная программа в Салалу — курортный город на юге страны, ориентированный прежде всего на зимний пляжный отдых. Для туристов, ищущих тёплое море в холодное время года, это стало весомым аргументом в пользу зимнего отдыха за границей.
"Сейчас Султанат Оман активно занимается развитием туризма в стране. В середине 2025 года в Омане был продлён срок безвизового режима для россиян до 30 дней, что напрямую повлияло на российский турпоток", — рассказал основатель PrimeTours Александр Перепёлкин.
Эксперты отмечают, что интерес к Оману во многом формируется за счёт туристов, которые уже неоднократно бывали в ОАЭ и других странах региона. Для них Оман становится логичным следующим шагом — похожий уровень сервиса сочетается здесь с иным ритмом и атмосферой.
"Оман является достойным конкурентом таким популярным туристическим направлениям, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Египет. Салала — курортное пляжное направление, где зима — лучший сезон для отдыха. Мы видим растущий интерес со стороны путешественников, которые уже бывали в ОАЭ и ищут новые впечатления", — отметил Александр Перепёлкин.
В отличие от соседних стран, Оман сознательно ограничивает высотную застройку, уделяет внимание сохранению природных ландшафтов и исторической среды. Это формирует иной образ отдыха — более спокойный и "человечный", что особенно ценят путешественники, уставшие от мегаполисов, сообщает Газета.Ru.
Наиболее востребованными у российских туристов остаются столица Маскат и курорт Салала. Маскат привлекает сочетанием современной инфраструктуры и традиционной архитектуры, а также близостью к морю и горам. Салала, в свою очередь, известна мягким климатом зимой, протяжёнными пляжами и зелёными пейзажами, нетипичными для Ближнего Востока.
Помимо этого, всё большую популярность набирают комбинированные маршруты. Туристы включают в программу поездки в горные районы, посещение природных вади — высохших русел рек с оазисами и водоёмами, а также историческую Низву, бывшую столицу страны и важный культурный центр.
"При сопоставимом уровне сервиса со странами Персидского залива Оман предлагает другой формат отдыха — без высотной застройки, с чистым горизонтом, природным разнообразием и более аутентичной атмосферой", — подчеркнул Перепёлкин.
Отдельного внимания туристов заслуживает культурная инфраструктура Омана. В Маскате расположен Королевский оперный театр — одна из самых известных культурных площадок региона, принимающая мировые музыкальные и театральные коллективы. Кроме того, в стране находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые органично вписываются в туристические маршруты.
Для многих путешественников именно сочетание пляжного отдыха, природы и насыщенной культурной программы становится решающим фактором при выборе направления. Оман в этом смысле выгодно отличается от более "однородных" курортных стран.
В PrimeTours считают, что потенциал роста российского турпотока в Оман ещё далеко не исчерпан. При сохранении текущих объёмов авиаперевозок и активной маркетинговой поддержки со стороны Experience Oman в 2026 году число туристов из России может увеличиться ещё на 15-20%.
Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от стабильности авиасообщения, расширения отельной базы и дальнейшего развития туристических маршрутов внутри страны. Однако уже сейчас Оман уверенно закрепляется в списке направлений, которые россияне рассматривают не как экзотику, а как полноценную альтернативу привычным курортам.
