Сакура зацвела проблемами: фестиваль у Фудзи пустил корни в жизнь горожан

Туризм

Япония снова столкнулась с обратной стороной своей туристической популярности. Власти города Фудзиёсида, расположенного у подножия знаменитого вулкана Фудзи, приняли непростое решение — полностью отменить ежегодный фестиваль цветения сакуры. Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на поведение туристов и перегруженность городской инфраструктуры.

Цветение сакуры
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова is licensed under publiс domain
Цветение сакуры

Почему Фудзиёсида отказалась от праздника сакуры

Фестиваль цветения сакуры в Фудзиёсиде проводился около десяти лет и стал одним из самых посещаемых весенних мероприятий региона. В период ханами город ежегодно принимал сотни тысяч гостей, желающих увидеть цветущие вишни на фоне горы Фудзи — одного из главных символов Японии и ключевых направлений для любителей путешествий по Японии.

Однако в последние годы нагрузка на город стала чрезмерной. Жители все чаще жаловались на транспортные заторы, мусор на улицах и неуважительное отношение со стороны части туристов. По словам горожан, ситуация доходила до абсурда: окурки на тротуарах, повреждённые частные участки и даже случаи, когда приезжие справляли нужду в чужих садах.

"Чтобы защитить достоинство и условия жизни наших граждан, мы приняли решение завершить проведение фестиваля, которому исполнилось десять лет", — заявил мэр Сигэру Хориути.

Туризм против повседневной жизни

Фудзиёсида находится в непосредственной близости от одной из самых популярных туристических точек страны. Гора Фудзи ежегодно привлекает миллионы путешественников, и местные муниципалитеты уже предпринимали попытки сдержать поток людей, вводя ограничения на посещение отдельных зон.

По словам городских властей, постоянный наплыв гостей начал угрожать так называемому "тихому образу жизни" местных жителей. Городская инфраструктура — дороги, парковки, общественные пространства — оказалась не рассчитана на такие объёмы посетителей, особенно в короткий сезон цветения сакуры.

При этом сам парк с видом на Фудзи, где ранее проходили основные мероприятия фестиваля, закрываться не будет. Он останется доступным для прогулок во время цветения вишни, однако официальных концертов, ярмарок и массовых мероприятий в этом году не запланировано.

Туристов меньше не станет

Городские власти подчёркивают: отмена фестиваля не означает, что поток туристов резко сократится. Напротив, Фудзиёсида готовится к тому, что многие путешественники приедут в регион независимо от наличия официальной программы.

В прошлом году фестиваль привлёк около 200 тысяч посетителей. Существенную часть из них составили иностранные туристы, число которых в Японии продолжает расти. Одним из факторов стала слабая иена, делающая поездки в страну более доступными для гостей из Европы, США и других регионов.

Проблема выходит за пределы одного города

Фудзиёсида — далеко не единственный японский город, столкнувшийся с последствиями массового туризма. Похожие жалобы регулярно звучат в Киото, бывшей столице страны, известной своими храмами, императорскими дворцами и историческими кварталами с традиционной застройкой.

Местные жители Киото также отмечают переполненность улиц, рост цен и снижение качества повседневной жизни. Власти города уже обсуждают дополнительные меры по регулированию туристических потоков, включая ограничения на посещение отдельных районов, что всё чаще становится темой новостей мира.

Рекордный туристический год для Японии

Несмотря на локальные протесты и ограничения, в целом Япония продолжает наращивать туристическую привлекательность. По данным Министерства транспорта страны, в 2025 году Японию посетили 42,7 миллиона человек — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Для сравнения, в 2024 году, который ранее считался рекордным, число иностранных гостей составило около 37 миллионов. Рост оказался значительным, и власти страны рассматривают туризм как один из ключевых драйверов экономики.

Баланс между выгодой и устойчивостью

Ситуация в Фудзиёсиде наглядно показывает сложность поиска баланса между экономической выгодой от туризма и сохранением комфортной среды для местных жителей. С одной стороны, туристы приносят доход бизнесу и бюджету. С другой — чрезмерная концентрация людей в небольших городах приводит к социальному напряжению и ухудшению качества жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
