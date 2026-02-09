Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Каждый десятый подросток в России (13%) планирует связать свою будущую профессию с путешествиями. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", посвященном профессиональным интересам молодежи. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно результатам опроса, 13% подростков уже планируют строить карьеру в сфере, связанной с путешествиями, а еще 10% признались, что подобная деятельность интересует их скорее как хобби, а не как основная профессия.

Почти четверть респондентов (24%) пока не определились с выбором, но проявляют интерес к работе в туристической индустрии. Еще 23% участников исследования сообщили, что потенциально могли бы рассмотреть такую карьеру, однако плохо представляют себе, какие профессии существуют внутри отрасли. Остальные подростки отметили, что воспринимают путешествия исключительно как отдых, а не как способ заработка.

Наибольший интерес у школьников вызывают профессии, связанные с международным опытом и мобильностью. Чаще всего подростки выбирают работу в авиакомпаниях — этот вариант назвали привлекательным 16% опрошенных. Почти столько же респондентов (15%) рассматривают профессии переводчика или преподавателя за рубежом, а 10% хотели бы стать тревел-блогерами или фотографами.

Классические туристические специальности пользуются меньшей популярностью: профессию туроператора или менеджера по туризму выбрали 8% школьников, экскурсовода — 5%. Интерес к профессии организатора международных событий выразили 3% участников опроса, а к работе в отельном бизнесе — лишь 2%. При этом 42% подростков сообщили, что профессии, связанные с путешествиями, их не привлекают.

В пресс-службе сервиса "Купибилет" отметили, что интерес подростков к профессиям, связанным с путешествиями, становится более осознанным и практичным. Подростки выбирают направления, которые позволяют получить международный опыт, быть мобильными и развивать универсальные навыки — владение языками, коммуникацию и умение работать в глобальной среде.

"Классические туристические специальности воспринимаются подростками как менее перспективные, что во многом связано с ограниченным представлением о карьерных траекториях внутри отрасли. Существенная доля неопределившихся респондентов указывает на запрос на профориентацию и более прозрачное понимание того, какие современные профессии и форматы занятости существуют в туристической и смежных сферах," — рассказали в пресс-службе сервиса Купибилет.

