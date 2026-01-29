Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости

Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши

Туризм

Зимний отпуск на Мальдивах для Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, по предварительным оценкам, оказался одним из самых дорогих за последние годы. Стоимость проживания в выбранном ими отеле позволяет предположить, что только на размещение супруги могли потратить более 2 млн рублей. 

Мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мальдивы

Выбор курорта и формат отдыха

Около недели назад Евгений Петросян и Татьяна Брухунова покинули Россию и отправились на отдых. Для январских каникул, как и многие российские знаменитости, они выбрали Мальдивы. Судя по фотографиям, опубликованным Брухуновой в социальных сетях, супруги вновь остановились в уже знакомом им отеле.

Речь идёт о пятизвёздочном курорте Huvafen Fushi Maldives, где пара отдыхала и ранее. Однако в этот раз формат размещения изменился: вместо пляжной виллы они предпочли бунгало на воде, оснащённое собственным бассейном. Такой вариант традиционно считается одним из самых дорогих на мальдивских курортах.

Стоимость проживания и расчёты

Согласно информации на официальном сайте отеля, в январе стоимость проживания в подобной вилле составляет 1857 долларов за ночь, что эквивалентно примерно 141 тысяче рублей. Дополнительно взимается сервисный сбор в размере 10%, что увеличивает итоговую сумму за сутки.

Предполагается, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова проведут на Мальдивах около двух недель — по аналогии с предыдущим отдыхом. При таком сроке проживания расходы только на размещение могут составить порядка 2 млн 177 тысяч рублей, не включая перелёты, питание и дополнительные услуги курорта.

Предыдущие поездки и сравнение расходов

Летний отпуск 2025 года супруги провели в Турции. В августе они отдыхали в отеле Kempinski Hotel The Dome Belek, одном из премиальных курортов страны. Тогда в СМИ сообщалось, что поездка обошлась им примерно в 1,8 млн рублей.

Таким образом, нынешний отдых на Мальдивах может оказаться заметно дороже предыдущего путешествия. Выбор более дорогого формата размещения и высокий сезон на курорте существенно увеличили предполагаемые расходы пары, сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Садоводство, цветоводство
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Возврат в молодость без процедур: стрижки, которые пугающе круто меняют возраст
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Последние материалы
Кино выбирает самый уязвимый элемент лица: почему злодеи остаются без носов и ушей
Руль встал колом — и не случайно: скрытый сценарий, о котором забывают водители
Этот сигнал редко воспринимают всерьёз: тревожный симптом скрытой неисправности
Так делают многие, а потом жалеют: привычка с шинами, которая ломает управляемость
Их покупают вслепую и перепродают без потерь: эти иномарки с пробегом ломают рынок
Организм выходит из ритма: ранние симптомы менопаузы, которые списывают на стресс
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Ум, который пугает хозяев: 12 пород собак, способных перехитрить человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.