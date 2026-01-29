Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши

Зимний отпуск на Мальдивах для Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, по предварительным оценкам, оказался одним из самых дорогих за последние годы. Стоимость проживания в выбранном ими отеле позволяет предположить, что только на размещение супруги могли потратить более 2 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мальдивы

Выбор курорта и формат отдыха

Около недели назад Евгений Петросян и Татьяна Брухунова покинули Россию и отправились на отдых. Для январских каникул, как и многие российские знаменитости, они выбрали Мальдивы. Судя по фотографиям, опубликованным Брухуновой в социальных сетях, супруги вновь остановились в уже знакомом им отеле.

Речь идёт о пятизвёздочном курорте Huvafen Fushi Maldives, где пара отдыхала и ранее. Однако в этот раз формат размещения изменился: вместо пляжной виллы они предпочли бунгало на воде, оснащённое собственным бассейном. Такой вариант традиционно считается одним из самых дорогих на мальдивских курортах.

Стоимость проживания и расчёты

Согласно информации на официальном сайте отеля, в январе стоимость проживания в подобной вилле составляет 1857 долларов за ночь, что эквивалентно примерно 141 тысяче рублей. Дополнительно взимается сервисный сбор в размере 10%, что увеличивает итоговую сумму за сутки.

Предполагается, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова проведут на Мальдивах около двух недель — по аналогии с предыдущим отдыхом. При таком сроке проживания расходы только на размещение могут составить порядка 2 млн 177 тысяч рублей, не включая перелёты, питание и дополнительные услуги курорта.

Предыдущие поездки и сравнение расходов

Летний отпуск 2025 года супруги провели в Турции. В августе они отдыхали в отеле Kempinski Hotel The Dome Belek, одном из премиальных курортов страны. Тогда в СМИ сообщалось, что поездка обошлась им примерно в 1,8 млн рублей.

Таким образом, нынешний отдых на Мальдивах может оказаться заметно дороже предыдущего путешествия. Выбор более дорогого формата размещения и высокий сезон на курорте существенно увеличили предполагаемые расходы пары, сообщает Газета. Ru.